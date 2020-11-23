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FERHAT ATİK’TEN BİR GÜZEL HABER DAHA! “JEAN LUC GODARD & CULT CRITIC FILM AWARDS” FİNALİNE GİDİYOR

23 Kasım 2020 Pazartesi 16:52
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FERHAT ATİK’TEN BİR GÜZEL HABER DAHA! “JEAN LUC GODARD & CULT CRITIC FILM AWARDS” FİNALİNE GİDİYOR

Gündem Kıbrıs Özel Haber 
Bir yıldır devam eden ve yıl boyunca tüm dünyada kazananların yarıştığı büyük bir festival ve yarışma olan “JEAN LUC GODARD & CULT CRITIC FILM AWARDS” finaline, ülkemizin değerli, ismi Ferhat Atik adını yazdırdı. Atik yaptığı açıklamada, “Bir yıldır devam eden ve yıl boyunca tüm dünyada kazananların yarıştığı büyük bir festival ve yarışma olan “JEAN LUC GODARD & CULT CRITIC FILM AWARDS” finaldeyiz. ABD, İngiltere, İtalya, Hindistan, Almanya, Malta, Şili, İsveç, Çin’den katılan filmlerle birlikte finale kaldık. 140 ülkenin katıldığı ve 3500’den fazla filmin yarıştığı bir yarışmanın finalisti olarak “Göç Psikolojisi Belgeseli” ilk 20 film arasına girdi. Yarışma devam ediyor. Dualarınız ve şans dileklerinizle” dedi.

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