Gelin ayakkabısı seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Gelinlik kadar gelinliğin tamamlayıcı unsurları gelin ayakkabıları da değişime uğradı. Hem şekil hem de renkleriyle fark yaratan gelin ayakkabıları, yeni sezonda da trend olmaya devam ediyor. Yalnızca beyaz ya da krem renkte değil, içinde farklı renkleri, dantelleri, çizimleri de barındıran gelin ayakkabıları, gelinlerin rahatı düşünülerek yapılan tasarımlarla dikkat çekiyor.

Her şeyiniz tamam, gelinliğiniz tam istediğiniz gibi, duvağınız, gelin buketiniz ve takılarınızla gelinliği tamamladınız. Ancak eğer yanlış ayakkabı seçerseniz, en mutlu gününüz kabusa dönüşebilir! Bütün gün ayağınızı sıkan ve canınızı çok yakan bir ayakkabının içinde zor anlar yaşayabilirsiniz. Peki gelinlik için ayakkabı seçerken nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle ayakkabının nasıl bir malzemeden yapıldığına dikkat etmelisiniz: Genel olarak gelinliğin kumaşından veya benzer olan kumaşlardan yapılan ayakkabılar tercih edilir. Ama siz özgün bir tarz koymak istiyorsanız kendinize ait bir dokunuşu da ayakkabıya ekletebilirsiniz. Belki bir dantel detayı, bir işleme veya toka gibi bir aksesuar.

Kumaş seçiminden sonra ikinci adım ayakkabının rengi: Klasik olanı tercih edip gelinlikle aynı renk kullanabileceğiniz gibi, bambaşka bir renk de deneyebilirsiniz. Son yıllarda mor, kırmızı veya pembe tonları sıkça kullanılıyor. Rengi seçerken gelinliğinizdeki aksesuarları da göz önünde bulundurabilirsiniz.

Öncelikli amaç rahat olması: Kumaşı, modeli, rengi belirlediniz ama en önemli detayı atlamamalısınız. Bütün gün ayakkabının ayağınızda olacağını düşünerek topuk konusundaki seçiminizi ona göre yapmalısınız. Dilerseniz iki ayakkabı kullanma şansınız da var. Düğünün başında yüksek topuk veya dolgu topuklu bir ayakkabı kullanıp, ilerleyen saatler için bir de babet model yanınızda bulundurabilirsiniz.

Düğünün mevsimi de ayakkabı seçiminde önemli: Bahar aylarında veya yaz ayında evleniyorsanız önü açık ayakkabı modelleriyle mevsime de uyum sağlamış olursunuz. Eğer kış ayında evleniyorsanız kapalı ayakkabılar doğru tercih olacaktır. Saten, ipek tarzı kumaşlardan yapılan gelin ayakkabıları kapalı da olsa şık tarzlarıyla gelinliğinizi tamamlayacak.



Düğün mekanı: Düğününüz plajda mı, kırda mı yoksa düğün salonunda mı olacak? Gelin ayakkabısını seçerken bu detay oldukça önem taşıyor. Eğer plajda düğün yapılıyorsa ince topuklu bir ayakkabı sadece kabusunuz olacaktır! Dolgu topuk, spor modeller veya babet sizin için en uygunu olacaktır. Kır düğünlerinde de toprak zeminde ince topuklu ayakkabılar büyük sorun yaratacaktır.

Düğünün konsepti: Klasik tarzda bir düğün planlıyorsunuz. Yemekli bir salon düğünü. Böyle bir konseptte giyeceğiniz ayakkabı hem rahatınıza hem de düğün mekanındaki şık konsepte uygun olmalı. Kır düğününde giyebileceğiniz spor tarzda bir model, böyle bir düğün için pek uygun olmayacaktır. Gelinliğiniz, takılarınız kadar ayakkabınız da konseptin şıklığını tamamlamalı.