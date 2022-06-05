Genç Yetenekler, dakikalarca ayakta alkışlandı

BKM Mutfak Kıbrıs’ın yetenekli genç oyuncuları, Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı “Kadınlık Bizde Kalsın” oyunu ile seyirciden tam not aldı...

Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de seyirci karşısına çıkan “Kadınlık Bizde Kalsın” 2 perdelik oyunda Kıbrıslı genç yetenekler oyunculuk performansları ile seyirciyi mest ettiler.

Ersan Çıkı’nın yönettiği oyunda; Ada Sakallı, Alp Emre Acar, Arda Varan, Defne Özsergen, Deniz Öztem, Devin Canbaz, Efe Başaran, Ekin Duruk, Eylül Oğurlu, Havvanaz İşlek, Hiran Kezban Behzat,Naz Yakın,Sarp Aşan, Seray Özcevher, Sofi Coşkun, Yasin erim Gündoğdu ve Yüksel Adak BKM Kıbrıs Mutfak'tan aldıkları eğitimin ardından profesyonel bir sahnede seyircinin büyük beğenisini kazandılar.

Yaklaşık üç yıldır eğitimlerini sürdüren BKM Kıbrıs Mutfak Atölye öğrencilerinin ilk kez profesyonel sahnede halka açık oynadıkları oyunda genç yetenekler sahne de adeta devleştiler

“Kadınlık Bizde Kalsın” Oyun sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi AKKM'yi dolduran seyirci dakikalarca ayakta alkışladı.

Ersan Çıkı: Kadının toplumda yeri çok önemli ve bizler de tepki oluşturmak istiyoruz"

Oyunun yönetmeni Ersan Çıkı, oyun sonrasına yaptığı açıklamada, oyun için 4 aylık bir hazırlık aşamasında geçtiklerini, "Kadınlık Bizde Kalsın" Oyunu sonrası çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi. Çıkı, "Oyunu daha uzun süreler sergilemek istiyoruz çünkü toplumda kadının yeri çok önemli. İçinde bulunduğumuz zamanlarda kötü şeyler duyuyoruz ama duymak istemiyoruz ve bir şekilde tepki oluşturmak istiyoruz" dedi.

Devin Canbaz: "Yılmaz Erdoğan'ın ilkeleri ile bizlere oyunculuğun neler katabileceğini gösterdi"

Oyunculardan Devin Canbaz ise, 3 yıldır BKM Mutfak'ta eğitim aldığını, Yılmaz Erdoğan'ın ilkeleri ile bizlere oyunculuğun ne kadar güzel bir şey olduğunu ve neler katabileceğini gösterdi dedi.

Sofi Coşkun: "Kadınlık Bizde Kalsın" oyunu ile sahne aldık ve üstesinden geldik"

Sofi Coşkun ise, eğitime başlayalı 3 yıl oldu, son 2 yıldır skeçlerde oynadık ilk kez 2 perdelik "Kadınlık Bizde Kalsın" oyunu ile sahne aldık ve üstesinden geldiğimizi düşünüyorum tüm arkadaşlarıma ve yönetmenimiz Ersan Çıkı'ya teşekkür ediyorum.

Hiran Kezban Behzat: Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı oyunda sahne almak bizler için büyük bir onur oldu..

Hiran Kezban Behzat, BKM'de üçüncü yılımı doldurdum,BKM Kıbrıs Mutfak'ın bana çok fazla katkıları oldu, Büyük usta Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı "Kadınlık Bizde Kalsın" oyununda sahne almak bizler için büyük bir onur oldu..

Ekin Duruk: "Kadının toplumda nerede rol oynadığına dayalı bir oyun oynadık"

Ekin Duruk, Bugünkü oyunumuz Kadınlık Bizde Kalsın" idi, kadının toplumda nerede rol oynadığına dayalı bir oyun oynadık.Yönetmenimiz Ersan Çıkı ve tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim