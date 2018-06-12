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Gerçek aşkı bulmanın sırrı matematikte gizli!

Hayalinizdeki sevgiliyi bulmak için matematiğe başvurmaya ne dersiniz?

12 Haziran 2018 Salı 17:03
Gerçek aşkı bulmanın sırrı matematikte gizli!

Okulu bitirdikten sonra bir daha matematiğe ihtiyacınız olmayacağını düşünmüş olabilirsiniz ama matematik prensiplerinin günlük hayatınızı hala etkilemeye devam ediyor!
 
Matematikçi Hannah Fry’a göre, temel bir matematik kuralı hemen hemen her durumda size yardımcı olabilir ve bu aşk hayatınızı da kapsıyor. Yeni kitabı "Mathematics of Love"da (Aşkın Matematiği), eğer inisiyatifi ele alırsanız, nasıl hep sizin lehinize çalışacağını açıklıyor.
 
“Matematikçilerin aşkı bulma konusunda popüler şekilde başarılı olduğu konusunda hemfikir olmalıyız. Fakat bunun sebebi bizim şık kişiliklerimiz, üstün konuşma becerimiz ve mükemmel kalem kutularımız değil. Bunun sebebi, mükemmel bir partner bulmak için matematiği işin içine katmamız” diyor.

Hangi matematik denklemi hayatınıza yardımcı olabilir?

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Belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çizilen yola algoritma denir. Başka bir deyişle, bir çıkmaz ya da bulmacayı çözmeye yardımcı olacak adımlar dizinidir.

Aşk da bir bulmacaya benzediğine göre, Fry, istediğinizi elde etmek için "Gale-Shapley" eşleştirme algoritmasısının harika bir strateji olacağını belirtiyor.

Örneğin, 1 kadınla ilgilenen 3 erkek var ve bu erkeklerin mutlaka B planı olarak kendine seçtiği alternatifler de var. Her erkek kendi en iyi seçimine hamle yapar ve eğer geri çevrilirse ikinci en iyiye yönelir. Bu durum erkekler için oldukça iyi çalışıyor, çünkü her biri ilk ya da ikinci tercihini genellikle elde ediyor. Kadınlar, erkekler kadar başarılı olmuyor ve ikinci ya da üçüncü tercihlerini elde edebiliyorlar.

İşte yalnızca bir grubun diğerlerine yaklaşması ve şansını denemesine "Gale-Shapley Algoritması" deniyor. Bu algoritmanın arkasındaki matematik ise, önemli bir sonuç doğuruyor: Şansını deneyen grup, denemeyenlere oranla çok daha iyi eşler bulabiliyor. Hamle yapmaktan çekinip, kendisine yaklaşılmasını bekleyenler ise genellikle girişken olanların avantajından mahrum kalıyor.
 

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