Gerçek yaşını duyanlar şaşırıyor: Sadece tek bir şeyle gençleştim

40'lı yaşlarına yaklaşan bir kadın, şimdi yaklaşık 20 yıl öncesine göre daha genç göründüğünü iddia etti. Gençlik yıllarında kronik olarak kendisini yorgun ve halsiz hissettiğini dile getiren Adriana Krzesniak,ruh halinin dış görüntüsünü etkilediğini itiraf etti. 32 yaşındayken eşinin kendisini terk etmesi üzerine Almanyan’nın Stuttgart kentine taşındığını söyleyen Adriana Krzesniak, kendisine ikinci bir hayat şansı verildiğini ve büyük bir dönüşüme imza attığını dile getirdi.

“KENDİ KENDİMİ DİNLEDİM”

Almanya’da tek başına ikinci bir hayata başlamanın değişiklik konusunda ilham verdiğini ifade eden Adriana Krzesniak,gençlik sırrı olarak zerdeçalı gösterdi. Hayatındaki stresi azalttığını ve kişisel gelişim kitapları okuduğunu anlatan Krzesniak,”Sadece tek bir şeyle gençleştim. O da zerdeçal! Basit bir cilt bakım rutini ve sağlıklı beslenmeyi hayatıma kazandırdım. Her öğünde mutlaka zerdeçal yiyorum. 20'li yaşlarımda her zaman kanıtlayacak bir şeyim olduğu izlenimini edindim ve çok fazla beklenti vardı. Artık kendimle daha barışığım ve stres yapmayı bıraktım. Kendi kendimi dinledim. Kişisel gelişim kitapları okumaya başladım ve başka insanların onayını aramayı bıraktım” dedi.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

20’li yaşlarında doğurganlık sorunu yaşadığını dile getiren Krzesniak, şimdi yeni eşi Kamel Krzesniak ile bebek sahibi olmak için uğraştıklarını söyledi. Eşiyle doğal yollarla çocuk sahibi olamamaları durumunda evlat edinme isteklerini olduğunu belirten Krzesniak, “Hayatımı kendi başıma yeniden inşa ettim. Bunu isteyen herkes başarabilir” diye konuştu.