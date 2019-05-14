Görev Artemis: NASA 2024'e kadar Ay'a ilk kadın astronotu gönderecek

Apollo 11’in Ay yüzeyine inişinden 50 yıl sonra NASA, Dünya'nın uydusuna ilk kez bir kadın göndermeye hazırlanıyor. Kadın astronota bir de erkek meslektaşı eşlik edecek.

NASA, Ay görevinin adının ‘Artemis’ olacağını duyurdu. Antik Yunan tanrıçası Artemis, Apollon’un ikiz kız kardeşi olarak biliniyor. Apollon ışık, ateş ve güneşle ilişkilendirilirken, Artemis Ay ile ilişkilendiriliyor.

'DAHA ÖNCE HİÇBİR KADIN YÜRÜMEMİŞTİ'

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, “Apollo’dan 50 yıl sonra Artemis programı Ay’a bir sonraki erkek astronotu ve ilk kadın astronotu taşıyacak” dedi. Bridenstine, Amerikalı astronotların 2024’e kadar Ay’a inişini gerçekleştirmek üzere çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

NASA’nın iletişim sorumlusu Bettina Inclan ise, daha önce Ay’a giden 12 astronotun da erkek olduğunu hatırlatarak, “En son 1972’de son insan Ay’da yürüdü. Ay yüzeyinde daha önce hiçbir kadın yürümemişti” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN EK BÜTÇE VERMESİYLE PROJE HIZLANDI

Yeni Ay görevinin duyurusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın NASA’ya ek 1.6 milyar dolarlık bütçe tanıdığını açıklamasının ardından geldi.

Trump, “Benim yönetimimde NASA’yı eski azametli konumuna getiriyoruz, Ay’a tekrar gideceğiz ve sonra da Mars’a” demişti.

NASA da Trump’ın 2024 yılına kadar Ay’ın güney kutbuna iniş yapılması konusunda meydan okumuştu. Trump 2017 yılında da Uzay Politikası Yönergesi'ni imzalayarak, ABD'li astronotları tekrar uzaya yollayacağını açıklamıştı.

NASA, bu misyonla Ay’a dair daha fazla bilgi keşfederek uydudaki ve uzaydaki stratejik varlığını pekiştirmeyi amaçlıyor.

APOLLO 11, 1969'DA AY'A İNMİŞTİ

Apollo 11, 20 Temmuz 1969 günü Ay yüzeyine iniş yaptı. Bu, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu olarak biliniyor.

Daha önce de NASA tarihi açısından bir ilk sayılacak, tamamı kadınlardan oluşan astronot ekibiyle yapılacak uzay yürüyüşü ‘uzay giysilerinin bedenlerinde yaşanan sıkıntı' gerekçesiyle iptal edilmişti. Kadın astronotlardan sadece biri için giysi yapılırken uzay yürüyüşünde de kendisine bir erkek eşlik edecek.