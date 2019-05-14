Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!

Görev Artemis: NASA 2024'e kadar Ay'a ilk kadın astronotu gönderecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 2024 yılına kadar Ay’a ilk kez bir kadın astronot göndermeyi planlıyor. Apollo 11'den 50 yıl sonra gerçekleşecek göreve, Ay tanrıçası olarak da bilinen Artemis'in adı verildi.

14 Mayıs 2019 Salı 10:33
Görev Artemis: NASA 2024'e kadar Ay'a ilk kadın astronotu gönderecek
banner44

Apollo 11’in Ay yüzeyine inişinden 50 yıl sonra NASA, Dünya'nın uydusuna ilk kez bir kadın göndermeye hazırlanıyor. Kadın astronota bir de erkek meslektaşı eşlik edecek.

NASA, Ay görevinin adının ‘Artemis’ olacağını duyurdu. Antik Yunan tanrıçası Artemis, Apollon’un ikiz kız kardeşi olarak biliniyor. Apollon ışık, ateş ve güneşle ilişkilendirilirken, Artemis Ay ile ilişkilendiriliyor.

'DAHA ÖNCE HİÇBİR KADIN YÜRÜMEMİŞTİ'

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, “Apollo’dan 50 yıl sonra Artemis programı Ay’a bir sonraki erkek astronotu ve ilk kadın astronotu taşıyacak” dedi. Bridenstine, Amerikalı astronotların 2024’e kadar Ay’a inişini gerçekleştirmek üzere çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

NASA’nın iletişim sorumlusu Bettina Inclan ise, daha önce Ay’a giden 12 astronotun da erkek olduğunu hatırlatarak, “En son 1972’de son insan Ay’da yürüdü. Ay yüzeyinde daha önce hiçbir kadın yürümemişti” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN EK BÜTÇE VERMESİYLE PROJE HIZLANDI

banner41
Yeni Ay görevinin duyurusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın NASA’ya ek 1.6 milyar dolarlık bütçe tanıdığını açıklamasının ardından geldi.

Trump, “Benim yönetimimde NASA’yı eski azametli konumuna getiriyoruz, Ay’a tekrar gideceğiz ve sonra da Mars’a” demişti.

NASA da Trump’ın 2024 yılına kadar Ay’ın güney kutbuna iniş yapılması konusunda meydan okumuştu. Trump 2017 yılında da Uzay Politikası Yönergesi'ni imzalayarak, ABD'li astronotları tekrar uzaya yollayacağını açıklamıştı.

NASA, bu misyonla Ay’a dair daha fazla bilgi keşfederek uydudaki ve uzaydaki stratejik varlığını pekiştirmeyi amaçlıyor.

APOLLO 11, 1969'DA AY'A İNMİŞTİ

Apollo 11, 20 Temmuz 1969 günü Ay yüzeyine iniş yaptı. Bu, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu olarak biliniyor.

Daha önce de NASA tarihi açısından bir ilk sayılacak, tamamı kadınlardan oluşan astronot ekibiyle yapılacak uzay yürüyüşü ‘uzay giysilerinin bedenlerinde yaşanan sıkıntı' gerekçesiyle iptal edilmişti. Kadın astronotlardan sadece biri için giysi yapılırken uzay yürüyüşünde de kendisine bir erkek eşlik edecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Nasa2024IlkKadınAstronotHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Game of Thrones, ABD ekonomisini 3.3 milyar zarara uğratacak
Game of Thrones, ABD ekonomisini 3.3 milyar zarara uğratacak
ABD'de tarım ilacından kanser olan çifte rekor tazminat
ABD'de tarım ilacından kanser olan çifte rekor tazminat
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim