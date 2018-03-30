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Görünüşü yüzünden dışlanan çocuk adeta ikizini buldu!

Görünüşü yüzünden yaşıtları tarafından dışlanan 7 yaşındaki Madden'in kedisiyle dostluğu göz dolduruyor...

30 Mart 2018 Cuma 16:47
Görünüşü yüzünden dışlanan çocuk adeta ikizini buldu!

Farklı olanlar dünyanın her yerinde zorbalıkla ve kötü muameleyle karşılaşabiliyor. 7 yaşındaki Madden da ötekileştirilen insanlardan sadece bir tanesi...

7 yaşındaki Madden, heterokromi yani kromozomun mutasyona uğraması sonu farklı renkte gözleri sahip bir şekilde doğdu. Madden'in dudağında aynı zamanda bir yarık vardı. Bu durumla karşılaşılma ihtimali ise dünyada sadece yüzde 1...

Madden'ın annesi Christina Humphreys bir Facebook grubunda kedi Moon'un fotoğrafını gördü, arama kurtarma ekibi tarafından Minnesota’da bulunmuştu ve oğluyla benzer özelliklere sahipti. Hem oğlunun hem de kedinin dudakları yarıktı ve gözleri aynı renkteydi. 

 Annesi kediyi gördüğünde gözlerine inanamadı ve kaderin bir şekilde onları bir araya getirdiğini düşündü. Hemen arkadaşlarından ve tanımadığı insanlardan kediyi alabilmek için yardım istedi, kısa süre sonra Moon, Madden'a kavuştu. Kedi Moon, Madden'e farklı olmanın inanılmaz bir şey olduğunu öğretti. 

Madden'ın 2 kardeşi daha var, annesi ise onları zorbalığa karşı korumaya ve duyarlı çocuklar olarak yetiştirmeye çalışıyor. 7 yaşında olmasına rağmen dudağının düzelmesi için çok fazla ameliyat geçiren ve zorbalığa maruz kalan Madden, artık yalnız değil…

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