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Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti!

Bal hakkında yapılan araştırmalar devam ettikçe şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nde gerçekleşen araştırmaya göre; günde iki yemek kaşığı bal, kan şekeri ve kötü kolesterolü düşürüyor. En çok faydayı tek bir bitki kaynağından elde edilen ham bal gösterdi.

24 Kasım 2022 Perşembe 14:47
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Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti!



Bal, süper besin olarak gösterilen en faydaları besinlerin başında yer alıyor. Yeni bir araştırmaya göre iki yemek kaşığı bal tüketmek, kan şekerini dengelemeyi ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeyi sağlayabilir.

 Independent’in haberine göre; uzmanlar, beslenme düzeninde çay şekeri gibi ek tatlandırıcılar yerine bal kullanılmasının tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı gibi çok fazla şeker tüketmekle ilişkili hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceğini söyledi.

EN ETKİLİSİ HAM BAL

Toronto Üniversitesi’ndeki araştırmacılar 1100’den fazla katılımcıyı 18 teste tabii tuttu. Sonuçlara göre en etkilisi tek bir bitki kaynağından elde edilen ham bal olduğunu buldu.

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Araştırmacılar balın, açlık kan şekeri seviyesini ve kandaki, "kötü kolesterol" olarak da bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein sayısını düşürdüğünü tespit etti.

Bal tüketimi, "iyi kolesterol" adıyla da bilinen yüksek yoğunluklu lipoproteinleri artırırken, iltihabı iyileştirme belirtileri de gösterdi.

Araştırmadaki tüm katılımcılar genel olarak sağlıklı bir beslenme düzeni izliyordu ve şeker, günlük kalori alımlarının yüzde 10'unu ya da daha azını oluşturuyordu.

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Çalışma, tek bir bitki kaynağından elde edilen balın vücut üzerinde "sürekli olarak ya nötr ya da yararlı etkiler" ürettiğini buldu. Katılımcılara 8 hafta boyunca günde ortalama 40 gram yani yaklaşık iki yemek kaşığı bal verildi.

En çok fayda, beyaz çiçekli yalancı akasya ağaçlarından elde edilen ham balı tüketen kişilerde gözlendi.

ISITILAN BAL BESİN DEĞERİNİ KAYBETTİ

Öte yandan bal, 65 santigrat derecenin üzerinde ısıtılınca sağlığa yararlarının çoğunu kaybetti.

Üniversitenin tıp fakültesinde kıdemli araştırmacı olan Tauseef Khan, balın "yaklaşık yüzde 80'i şeker olduğu" için sonuçların şaşırttığını söyledi.

Khan, "Ama bal aynı zamanda, yaygın ve nadir şekerlerin, proteinlerin, organik asitlerin ve büyük olasılıkla sağlığa faydalı diğer biyoaktif bileşiklerin karmaşık bir bileşimidir de" dedi.

Uzmanlar bu sonuçların, sağlık ve beslenme yetkililerinin tüm şekerlere aynı şekilde yaklaşmaması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

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