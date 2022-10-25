Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
Krep alma bahanesi ile çocuğu kaçırmaya çalıştı!
Krep alma bahanesi ile çocuğu...
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
banner107

Güneş tutulması başladı!

Yılın ikinci Güneş tutulması başladı.

25 Ekim 2022 Salı 13:39
398 Okunma
Güneş tutulması başladı!



Yılın ikinci ve son Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Türkiye'nin birçok kentinden de izlenecek tutulma yaklaşık 3 saat sürecek.

2022’nin ikinci Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek.

Tutulmanın Rusya'dan görüleceği maksimum noktada, Güneş'in tam olarak yüzde 82'si Ay tarafından tutulacak. Avrupa’da ise yüzde 15-30 oranında kısmı görünecek.

Türkiye'den de izlenecek

Türkiye saati ile 12.40 ile 15.05 arasında yaşanacak olan tutulmada, Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek.

2022 yılının en önemli gök olaylarından biri olan parçalı Güneş tutulması Türkiye'nin birçok kentinden görülebilecek. Yaklaşık 3 saat sürecek tutulma en fazla yüzde 52 ile Erzurum ve Hakkari'den izlenebilecek.

Parçalı Güneş tutulması sırasında ne olur?

Yeni Ay, görünmez olacak şekilde Güneş’in önüne geçmeye başlar. Parçalı Güneş tutulmasında Ay yavaş yavaş Güneş’i kapatır. Tam kavuşuma ulaştığı noktadan hemen sonra parçalı bir şekilde tekrar Güneş’in önünden çekilir ve tutulma biter.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu kullanım alanlarını hiç duymadınız!
Bu kullanım alanlarını hiç duymadınız!
Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?
Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?
Bu fotoğrafı gören korku filminden alındı sanıyor! Ancak gerçekte çok şaşıracağınız bir canlıya ait
Bu fotoğrafı gören korku filminden alındı sanıyor! Ancak gerçekte çok şaşıracağınız bir canlıya ait










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim