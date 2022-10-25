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Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

Güneş tutulması için geri sayım başladı. Güneş tutulması belirli tarihlerde gerçekleşiyor. Tutulmaya az bir zaman kala vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre parçalı güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 25 Ekim Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

25 Ekim 2022 Salı 09:28
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Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?



Güneş tutulmasının ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği hakkında açıklama yapıldı. Heyecanla beklenilen tutulmanın günü geldi. 25 Ekim tarihinde Güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulma Türkiye’de de kısmen görülebilecek. Kuvet Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada güneş tutulmasından 2 saat önceki ışınlar konusunda uyarıda bulundu.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parçalı güneş tutulması 25 Ekim tarihinde saat 13:00 ‘da başlayacak. Tutulma ülkemizde kısmen gözlenebilecektir.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?

Güneş tutulması Türkiye’den de görülebilecek. Salı günü meydana gelecek güneş tutulması aralarında İstanbul da yer aldığı birçok şehirde yüzde 40 civarında görülecek.

2 SAAT ÖNCEKİ IŞINLARA DİKKAT

Kuveyt'te parçalı güneş tutulması sebebiyle eğitime ara verilecek. Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri üzerine öğrencilerin güneş tutulmasından 2 saat önceki ışınlardan uzak tutulması amacıyla eğitime bir günlük ara verildiği kaydedildi.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay'ın, yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girmesiyle Güneş tutulması oluşur. Bu durumda Ay, Güneş'i kısmen veya tümüyle örter.
Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Son Güncelleme: 25.10.2022 09:30
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