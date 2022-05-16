16 Mayıs Pazartesi yani ayın on altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 16 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Ay bu sabah Yay burcuna geçiyor ve Jüpiterle oluşturduğu açı sayesinde huzurlu bir ruh hali etkili oluyor. Bu kozmik iklim gün boyunca doğrudan sizi etkileyecek ve kendinizi her zamankinden daha dengeli hissedeceksiniz. İletişim yeteneklerinizdeki becerileriniz sayesinde kendinizi ifade etme konusunda başarılı olacaksınız.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Ay bu sabah Yay burcuna geçiyor ve özellikle aile konularında kendinize yeni bir kapı açıyor. Bu kozmik iklim yeni kararlar almanıza ve değişimin rüzgarını yanınızda hissetmenize yardımcı olacak. İş hayatında yaşayacağınız dalgalanmalar özellikle yeni bir iş kurmayı ya da mevcut işinizde değişiklik yapmayı düşünüyorsanız cesaretli adımlar atmanızı sağlayacak.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, Ay bu sabah Yay burcuna geçiyor ve Jüpiter ile bağlantı kurarak sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda başarılar elde etmenizi sağlıyor. Özellikle ikili ilişkilerde değişim ve yenilik rüzgarının etkili olacağını fark edeceksiniz. Aşk hayatında daha önce cesaret edemediğiniz radikal bir karara imza atmanın eşiğindesiniz!

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Ay Jüpiter ile açı yaparak Yay burcuna doğru ilerlerken bu sabah sendromsuz bir pazartesi günü sizi bekliyor. İşyerinde hiç olmadığınız kadar mutlu ve neşeli olacaksınız. Bu kozmik iklim kendinizi motive ederek gün içindeki rutin işlerinizi çabucak halletmenize yardımcı olacak.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay Jüpiter ile açı yaparak Yay burcuna doğru ilerlerken bugün her zamankinden daha yaratıcı ve yeni fikirlere açık olacaksınız. Bu kozmik iklim sayesinde kariyer kapısında beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yeni bir iş fırsatı doğacak ve bunu değerlendirmek için kendinize yöneleceksiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Ay’ın Yay burcundaki hareketi devam ederken kendinizi iyimser bir ruh halinde bulacaksınız. Özellikle ikili ilişkilerinizdeki beklenmedik gelişme aşk hayatınızın hareketlenmesine yol açacak. Mevcut partnerinizle aranızdaki iletişimde bir yenilenme ve olumlu yönde ilerleme etkili olacak.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, Ay Jüpiter ile bağlantı kurarak Yay burcuna doğru ilerlerken bu sabah aşk hayatına ilişkin konular gündeminizde olacak. Bu kozmik iklim özgüveninizi arttıracak ve çekiciliğinizi etkili kılacak. İkna kabiliyetinizin ve iletişim becerilerinizin yükseldiğini göreceksiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Ay, Jüpiter ile destekleyici bir bağlantı kurarken Yay burcuna giriyor. Bugün gündeminizde finansal ve maddi konular yer alacak. Özellikle kullandığınız kelimelere dikkat etmeniz gereken bir güne geçiş yapıyorsunuz. Dürüstlük ve patavatsızlık arasındaki sınırları aşmamaya çalışın.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün Ay burcunuza girerken yönetici gezegeniniz Jüpiter ile destekleyici bir bağlantı kuruyor. Öğle saatlerine doğru Ay’ın iletişim gezegeni olarak bilenen Merkür’e sert bir açı oluşturması aşk hayatınızda hayal kırıklıkları yaşamanıza neden olabilir. Bu kozmik iklimin yarattığı kalp kırıklıklarını gidermek için kendi iç sesinize yönelerek biraz zaman geçirmeye çalışın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları Ay’ın Yay burcundaki hareketi bugün özellikle evde daha fazla zaman geçirmek istemenize neden olacak. Bu kozmik iklim kendinizle zaman geçirmek için birebir! Gün içinde ofiste geçirdiğiniz zamanın sonrasında pazartesi yorgunluğunu atmak için evinizde kendinizle başbaşa kalmaya özen gösterin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, Ay’ın Yay burcundaki hareketliliği ve Jüpiter ile oluşturduğu bağlantı sosyal hayatınıza bir renklilik oluşturacak. Özellikle bugün sevdiklerinizle zaman geçirmeye ve iç sesinizi dinlemeye dikkat edin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, Ay’ın Yay burcunun Jüpiter ile oluşturduğu açı sayesinde bu sabaha kariyer fırsatlarıyla uyanacaksınız. Çekim yasasının lehinize işlediği bir döneme giriyorsunuz. Cümlelerinize ve kelimelerinize dikkat ederek hayatınızdaki mucizeleri kucaklayın.