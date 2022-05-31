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Günlük burç yorumları

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 31 Mayıs Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

31 Mayıs 2022 Salı 10:01
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Günlük burç yorumları

31 Mayıs Salı yani ayın son günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 31 Mayıs Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Önümüzdeki birkaç gün boyunca iletişim kanallarını açık tutmanız büyük önem taşıyor. Biriyle konuşmayı aniden bırakırsanız, artık onları umursamadığınızı ve birbirinize olan güveninizi yok edebileceğini düşünebilirler.

BOĞA

Bugün doğanızın daha pervasız tarafını frenlemeniz gerekecek, özellikle de asla başarısız olamayacağına inanan türden bir Boğa iseniz. Herkesin sınırları vardır ve gezegenler, onlardan birine en hızlı şekilde yaklaştığınız konusunda sizi uyarıyor, o yüzden yavaşlayın!

İKİZLER

Biri sizden taleplerine boyun eğmeniz için ne kadar yalvarırsa yalvarsın, sağlam durmalısınız. İhtiyaçlarınızın önce geldiğini ve en azından şimdilik ihtiyaçlarınızın ve onların ihtiyaçlarının yelpazenin zıt uçlarında olduğunu bilmelerini sağlayın. Seni zorlamalarına müsaade etmeyin.

YENGEÇ

Önümüzdeki birkaç gün içinde mumu her iki ucundan da yakmak isteyebilirsiniz ama bu bir hata olur. Güzellik uykusuna herkes gibi senin de ihtiyacın var, bu yüzden iş, dinlenme ve oyun arasında net çizgiler olan bir program çiz ve buna sıkı sıkıya bağlı kal.

ASLAN

Şimdiye kadar bir hobiden biraz daha fazlası olan bir proje hakkında ciddileşmenin zamanı geldi. Belki de büyük ölçüde ödemeleri sırtlanmak zorunda kalacağınızın farkındasınız. Profesyonelliği elden bırakmayın.

BAŞAK

Başarmaya çalıştığınız şeyle doğrudan ilgisi olmayan düşüncelerden zihninizi temizleyin. Daha sonra eğlence ve oyunlar için bir zaman olacak ve önce ciddi şeylerde başarılı olduysanız, bundan daha fazla keyif alacaksınız.

TERAZİ

Önümüzdeki 24 saat boyunca ne pahasına olursa olsun yüzleşmekten kaçının. Haklı olabilirsiniz, ancak bunu kanıtlamak için ne kadar çok zaman ve enerji harcarsanız, gerçekten önemli olan şey için o kadar az zaman ve enerjiye sahip olursunuz. Yaratıcı ve sanatsal yeteneklerinizden faydalanın.

AKREP

Pastadan daha fazla pay almanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Belki de bunun için harekete bile geçebilirsiniz. Ancak şimdi bir sorun çıkarırsanız, daha sonra başka şekillerde kaybedebilirsiniz. Bugün hem işte hem de özel hayatınızda arkadaşlarınızı yanınızda tutmaya yarayacak kadar cömert olun.

YAY

Birinin her fırsatta size karşı çıkmaya kararlı görünmesi sizi rahatsız edebilir, ancak bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok, o yüzden rahat olun ve olmasına izin verin. Tepki göstermezseniz, ilgilerini kaybedecek ve bunun yerine başkasını rahatsız edecekleri oldukça olasıdır.

OĞLAK

Aile meselelerine ve işle ilgili konulara bugün daha temkinli bir yaklaşım tavsiye ediliyor. Bu, eylemin bir parçasını kaçırma riskiniz olduğu anlamına gelse bile. Değişiklikleri minimumda tutun ve her seferinde ilk ve en iyi olmanız gerektiğini düşünmeyin.

KOVA

Dünün yeni ayı sayesinde önümüzdeki birkaç gün boyunca kutlayacak çok şeyiniz olacak ve diğer insanlar size karşı çok iyi niyetli oldukları için, sanki hiç yanlış yapmıyormuşsun gibi görünebilir. Belki yapmazsın. Belki de gerçekten yok edilemezsin!

BALIK

Yeni hafta başlarken çok fazla çabalamayın. Aslında, yüzde 100 hissetmiyorsanız, hiç denememek en iyisi olabilir. Bugünün yeni ayı, sevdiklerinizin sizin için çoğu şeyi yapmaktan mutlu olacağı anlamına geliyor, bu yüzden kendinizi zorlamanıza gerek yok.

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