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Günlük burç yorumları

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 28 Eylül Çarşamba aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

28 Eylül 2022 Çarşamba 10:12
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Günlük burç yorumları



28 Eylül Çarşamba yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Kendi başarı arayışınıza kendinizi o kadar kaptırmamaya çalışın ki, diğer insanların bir şeyleri kendi yöntemleriyle yaptıkları gerçeğini gözden kaçırırsınız. Arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın size söyleyeceklerini dinlemeye çalışın. Bu çok yardımcı olabilir.

BOĞA

Bugün ne kadar yavaşlamaya ve işleri kolaylaştırmaya çalışırsanız, birlikte çalıştığınız kişiler o kadar çok yapmanızı isteyecektir. Evet, elbette bazı ciddi yükümlülükleriniz var ama en önemli yükümlülüğünüz kendinize, bu yüzden Hayır demeyi öğrenin ve ciddi olun.

İKİZLER

Yeni bir plan veya proje hakkında ne kadar hevesli olursanız ne kadar zamana, enerjiye ve paraya ihtiyaç duyacağını o kadar fazla düşünmelisiniz. Gezegenler, kendinizi buna atarsanız, hafta sonundan önce kararınızdan pişman olabileceğiniz konusunda uyarıyor.

YENGEÇ

Bugün yüzleşmekten kaçınmak için ne gerekiyorsa yapın. Zirveye çıkacağınıza ikna olmuş olabilirsiniz, ancak kozmik işaretler, yeteneklerinizi abartıyor olabileceğinizi gösteriyor. Bir dövüşü kazanmanın en iyi yolu, ilk etapta bir dövüşe girmemektir!

ASLAN

Bugün herhangi bir kişisel bilgi vermemeye dikkat edin, çünkü yalnızca güvendiğiniz bir arkadaşınıza söyleseniz bile, bilgilerin size karşı kullanmakta tereddüt etmeyecek bir rakibe ulaşma şansı vardır. Sırlarınızı kimsenin bilmesine gerek yok.

BAŞAK

Anı yaşamak ve eylemlerinizin sonuçları hakkında endişelenmemek için cazip olabilirsiniz, ancak yöneticiniz Merkür gerileme aşamasından geçerken bu pek iyi bir fikir olmayabilir. Aslında felaket olabilir!

TERAZİ

Bugün ne pahasına olursa olsun özensiz düşünmekten kaçının çünkü gezegenler, doğru araştırmayı yapmadan yeni bir duruma acele ederseniz yanlış gidebileceği ve bunun sonucunda itibarınızın zarar görebileceği konusunda uyarıyor. Zaman ayırın ve doğru yapın.

AKREP

Haritanızın en hassas bölgesindeki kozmik aktivite sizi duygusal olarak kırılgan yapıyor. Diğer insanların faaliyetlerine gözlerinizi ve kulaklarınızı kapatamazsınız ama onları ciddiye almamayı seçebilirsiniz. Kontrol edemeyeceğiniz şeyler için ruhunuzu rahatsız etmeyin.

YAY

Bir tür projeye girişmeden önce, sonuna kadar görebildiğinizden emin olun. Şimdi bu konuda çok hevesli olabilirsiniz ama peki ya altı ay, hatta bir yıl sonra? Uzun vadeli oturum açın veya hiç imzalamayın.

OĞLAK

Birisi sizi rahat hissetmediğiniz değişiklikler yapmaya ne kadar çok teşvik etmeye çalışırsa, o kadar direnmeniz gerekir. Arkadaşlığına mal olabilir ama gezegenler sana çok para kazandırabileceğini söylüyor. Bu değişiklikler sizin yararınıza olmayacak.

KOVA

Bugün bir arkadaşınız veya meslektaşınız için bir iyilik yapmak için acele ederken kendinizi itibarınızı zedeleyen bir durumda bulabilirsiniz. Çok tehlikeli bir yola sürüklenmemek için ilgili tüm gerçekleri ve rakamları bildiğinizden emin olun.

BALIK

Aylar önce yaptığınız ve kimsenin fark etmediğini umduğunuz bir hata, bugün size musallat olmak için geri gelecek. Yapabileceğiniz tek şey, elinizi kaldırıp yanlış anladığınızı kabul etmek; bir yandan da başkalarına asla mükemmel olduğunuzu iddia etmediğinizi hatırlatmak.

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