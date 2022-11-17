17 Kasım Perşembe günü yani ayın on yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 17 Kasım Perşembe günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Yılın bu zamanında Güneş Akrep'teyken, her şeyin olduğundan daha kötü görünmesine neden olabilir, bu nedenle, bazı sorunlar sizi aşıyor gibi görünüyorsa, gergin olmayın. Birkaç gün içinde şansınız değişecek ve kontrolü yeniden ele alacaksınız.

BOĞA

Bir çeşit kan davasına son vermek isteyebilirsiniz, ancak gezegenler ilk adımı siz atmazsanız bunun olmayacağı konusunda uyarıyorlar. Yaralanan taraf olduğunuza gerçekten inansanız bile, bugün uzlaşma için el uzatmanız size karşılığı olacaktır.

İKİZLER

Son zamanlarda eleştirilere karşı oldukça hassassınız, ancak kozmik tablo yeniden değişirken, diğer insanların olumsuz yorumlarını görmezden gelmeyi daha kolay bulmalısınız. Onların söylediklerini çok ciddiye alma, kendini de çok ciddiye alma.

YENGEÇ

Hem özel hayatınızda hem de kariyerinizde nadiren bu kadar popüler oldunuz ve eğer akıllıysanız, bundan en iyi şekilde yararlanacaksınız. Çok yakında daha zorlu bir aşama başlayacak, bu yüzden elinizden geldiğince eğlenin ve başkalarının da eğlenmesine yardımcı olun.

ASLAN

İnsanların sizi göklere çıkarması hoşunuza gidiyor ama siz bile belirli bir kişinin çok ileri gittiğini ve sizi abartarak gösterdiğini görebiliyorsunuz. Belli ki bir şeyin peşindeler, bu yüzden kahramanlarına büyük bir tutam tuzla tapın.

BAŞAK

Sosyal ortamınız sıkıcıysa, bu konuda bir şeyler yapın. Kimse sizi aynı eski yüzlerle çevrili aynı eski yerde kalmaya zorlamıyor, bu yüzden dışarı çıkın ve yeni bir grup insanla eğlenmenin yeni yollarını bulun.

TERAZİ

Bir para meselesi veya iş meselesiyle ilgili resmin tamamını henüz göremiyorsunuz, bu yüzden aceleci kararlar vermeyin. Bugünün Güneş-Mars bağlantısı, olması gerekmeyen kayıplara yol açabilecek potansiyel olarak pervasız bir etkidir.

AKREP

Değer verdiğiniz kişilerin bugün onları ne kadar sevdiğinizi bilmelerine izin verin ama aşırıya kaçmayın yoksa aklınızı kaçırdığınızı düşünebilirler. Akrep o kadar kendini kontrol eden bir işarettir ki, aşırı duygusallaştığınızda başkaları rahatsız hissedebilir.

YAY

Diğer insanlar köşeleri kestirmek ve kuralları çiğnemek istiyorsa bu onlara kalmış ama siz onların örneğini takip etmemelisiniz. Taktikleri onlara haksız bir avantaj sağlıyor gibi görünüyorsa endişelenmeyin. Dürüstlüğünüz sonunda onları yenmenizi sağlayacaktır.

OĞLAK

Bir işveren veya iş arkadaşınızla ciddi fikir ayrılıklarınız olabilir, ancak birlikte başarılı bir şekilde çalışabilmek için arayı kapatmanın yollarını bulabilirsiniz ve bulmalısınız. Unutmayın, aynı etkili ekibin parçası olmak için onları sevmek zorunda değilsiniz.

KOVA

Önümüzdeki 24 saat boyunca sizi yanlış yola sokan insanlardan uzak durmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Kendini çok önemseyen ve muhtemelen onları görmeye dayanamayacağınız belirli bir kişiden ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır.

BALIK

Arkadaş canlısı bir ruh halinde olabilirsiniz ve her türden insanla, hatta yabancılarla bile sohbet etmeye istekli olabilirsiniz, ancak kendiniz hakkında neleri açığa vurduğunuza dikkat edin. Küçük ve görünüşte önemsiz kişisel bir ayrıntı, bir rakibin elinde size büyük bir sorun çıkarabilir.