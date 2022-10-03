Haftalık burç yorumları

3-9 Ekim haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları retro sonrası bir rahatlama yaşayacak. 3-9 Ekim haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

3-9 EKİM HAFTASI BURÇ YORUMLARI;

KOÇ

Bahardan bu yana bazı büyük kariyer veya yaşam tarzı değişiklikleri planlıyorsun. Yeteneklerin olduğunu biliyorsun ama kendini ortaya koyacak cesaretin var mı? 8'inde, Plüton istasyonları halka açık imaj sektörünüze yönlendirilirken, vizyona girmeyi bırakıp o şeyi yapmaya hazırsınız. Kişisel gücünüze dokunmak korkutucu olabilir, ancak istediğinizi elde etmeniz için gerekli.

BOĞA

Geçen yıl (ve aslında son on yılda) hayatınızın büyük bir kısmı zihninizi genişletmeye adandı. İster ruhsal bir yolda olun ister yüksek lisans eğitiminin derinliklerinde olun, ister ailenizdeki kültürel boşlukları dolduruyor olun, her zaman bir öğrenme eğrisi vardır. 6'sında Merkür, Plüton ile bağlantı kurarken, bu görevleri nasıl daha az iş ve daha çok eğlence hakkında yapacağınızı hatırlayacaksınız. Bunu yapmak istediğiniz için yaptığınızı unutmayın.

İKİZLER

Merkür retrosu nihayet sona eriyor, bu sizin için harika bir haber! Son birkaç haftayı geçmişten size neşe getiren şeyleri hatırlayarak geçirdiniz ve şimdi saklamak istediğiniz şeyleri şimdinize entegre etme zamanı. 6'sında Merkür, Plüton ile bağlantı kurarken, bir aile sırrı şeklinde ilginç bir keşif daha elde edersiniz. Dramatik olabilir veya büyükannenizin en sevdiği çorba tarifi olabilir. Rahatlatıcı yiyecekler yapın ve topladığınız şeyler üzerinde düşünün.

YENGEÇ

Son bir yıldır (ve gerçekten son on yıldır), yapmak istedikleriniz sürekli olarak çöküyormuş gibi hissediyorsunuz. Belki romantik ortaklıklarınız istikrarlıdır, ancak iş sözleşmeleriniz sürekli olarak dağılıyor ya da tam tersi. 8'inde, Plüton istasyonları direkt olarak devam ederken, devam eden bir çatışma veya müzakerede istediğinizi savunma cesaretini buluyorsunuz. İlişkiler iş birliği gerektirir, bu yüzden kendi fikirlerinizi ve gücünüzü inkâr etmeyin.

ASLAN

2'sinde, Merkür istasyonları para sektörünüze yönlendirilecek ve dikkatinizi ağustos sonunda bıraktığınız bazı finansal yükümlülüklere getirecek. Bazen sorun, harcamaları azaltarak veya bir yan iş yaparak çözülür, ancak diğer zamanlarda daha fazlasını istemeniz gerekir. 6'sında Merkür, Plüton ile bağlantı kurarken, zam isteme zamanının geldiğine dair net bir mesaj alırsınız.

BAŞAK

2'sinde Merkür retrosu nihayet sona eriyor! Bu senin için neredeyse fazla kişisel olduğu için tatlı bir rahatlama yaşayacaksın. Son birkaç haftayı, “ben gerçekten kimim?” gibi varoluşsal bazı sorulara kapılarak geçirdiniz. Ve “neye ihtiyacım var?” Netlik ve olumlu niyetlerle ilerleyebilmeniz için, bu inceleme zamanında ortaya çıkardığınız her şeyi yazmak için bu hafta biraz zaman ayırın.

TERAZİ

Terazi, son on yılda olmasa da eviniz geçen yıl boyunca değişim içindeymiş gibi geliyor. Son zamanlarda, dairenizin umutsuzca onarıma ihtiyacı var, ancak ev sahibinizle iletişim kurmak, kaybedeceğiniz bir savaş gibi görünüyor. 8'inde, Plüton istasyonları direkt olarak, inisiyatif almaya ve başkalarını rahatsız etse bile ne istediğinizi sormaya çekiliyorsunuz. Evde daha fazla hissetmek için neye ihtiyacınız varsa isteyin.

AKREP

En büyük önceliğiniz sadık bir arkadaş olmak. Ancak geçen yıl, yakın çevrenize izin verdiğiniz herkesin hayatınızda böylesine gıptayla bakılan bir yeri hak etmediği acı verici bir şekilde açıktı. 6'sında Merkür, Plüton ile bağlantı kurarken, komşularınız veya iş arkadaşlarınızla daha samimi dünyanıza girmelerine izin vermeniz için size ilham veren güzel bir akşam geçireceksiniz. Yeni birine bir şans ver!

YAY

2'sinde, Merkür istasyonları direkt olarak, öncelik verdiğiniz bir ilişkinin göründüğü gibi olmadığını anlamanıza yardımcı oluyor. İster aşk ister iş ortaklığı olsun, aynı sayfaya geri dönmek için bir konuşma gereklidir. Ağustos ayının sonunu bir düşünün, o zaman söylenenler sizi şimdi bu yere getirdi mi? Birinin duygularını incitmeden dersi nasıl düzeltebilirsin?

OĞLAK

Güç zamanın şimdi. 8'inde, Plüton istasyonları, görünürlüğünüzü artıracak ve hem işte hem de kişisel yaşamınızda etkinizi artıracak. Bu, özgeçmişinizi düzenlemek, Instagram kullanıcı adınızı değiştirmek veya yeni saç kesimi yapmak olsun, "yeniden markalaşma" için bir an. Yaptığınız değişiklikleri herkes sevmeyecek, ancak bu seçimleri dürüstçe yaptığınız sürece, çekici olacaksınız.

KOVA

2'sinde, Merkür istasyonları geri gidiyor ve bu, arkadaşlarınız ve ailenizin çoğu için bir rahatlama olsa da senin için aynısı geçerli değil. 6'sında, Merkür, Plüton ile bağlantı kurarken, terapide ya da bagajın bir kısmını serbest bırakmanıza yardımcı olan güvenilir bir arkadaşınızla sohbet ederek bir atılıma ulaşırsınız. Tutamayacak kadar çok şey hissettiğinde, kontrol edemediklerini bırakmalısın.

BALIK

Son birkaç haftadır aklını meşgul eden ilişkiler var ve bu hafta da farklı değil! 2'sinde Merkür retrosu sona ererken, sevgiliniz veya iş ortağınızla ağustos sonunda başlayan bir sohbete geri dönüyorsunuz. Bu kadar uzun süre belirsizliğin gri alanında oturmak sinir bozucuydu ama hem duygularınız hem de bakış açınız daha iyiye doğru değişti.