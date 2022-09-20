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Haşlanmış yumurta suyunu lavaboya döküyorsanız büyük hata yapıyorsunuz!

Haşlanmış yumurta kahvaltılarda en doyurucu besinler arasında bulunuyor. Sık sık haşlanan yumurta suyunu lavaboya döküyorsanız büyük yanlış yapıyorsunuz. Bu suyun içerisinde oldukça yüksek miktarda kalsiyum bulunuyor. Haşlanmış yumurta suyu çok farklı alanlarda etkili sonuçlar sağlayabiliyor.

20 Eylül 2022 Salı 13:02
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Haşlanmış yumurta suyunu lavaboya döküyorsanız büyük hata yapıyorsunuz!


Yumurta yemek beslenme için oldukça büyük önem taşıyor. Uzun süre tok tutan yumurtanın en çok haşlanmış versiyonu yeniliyor. En sağlıklı yumurta olan haşlanmış yumurtanın suyunun da faydaları saymakla bitmiyor. Zengin kalsiyum miktarına sahip olan yumurta kabukları kalsiyumlarını haşlandıkları suya bırakıyor. Bu su ise çok farklı alanlarda kullanılıyor.

HAŞLANMIŞ YUMURTA SUYUNUN KULLANIM ALANLARI

KEMİK ERİMESİ VE KEMİK AĞRISI

Yapılan araştırmalara göre haşlanmış yumurta suyu yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan çok daha fazla kalsiyum içeriyor. Bu da kemik sağlığı için oldukça önem taşıyor.

GEÇMEYEN KİREÇLER

Tencere ve çaydanlıklarda oluşan kireç oldukça can sıkıcı olabiliyor. Bu kireci geçirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Aslında kireci geçirmenin yöntemi basit bir kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatın. İçine biraz sirke dökün. Bu yöntem kirecin hızla geçmesini sağlayacaktır.

BİTKİ BAKIMI

Güçsüzleşen bitkiler için çözüm arıyorsanız yumurta suyu bunun için vazgeçilmez bir fırsat. Haşlanmış yumurta suyunu soğuduktan sonra bitkilerinize dökerseniz bitkilerinizin kısa zaman içerisinde çok daha canlı olacağını görebilirsiniz. Kalan yumurta kabuklarını ise saksı toprağına ekleyerek bitkinin daha hızlı gelişmesine ve saksı çiçeklenmesinin de önüne geçmeniz mümkün.

PARLAK VE SAĞLIKLI UZAYAN SAÇLAR

Herkes sağlıklı görünen ve hızlı uzayan saçlara sahip olmak istiyor. Bunun temelinde sağlıklı beslenmek gerekiyor. Yumurta saçı besleyen en etkili besinler arasında bulunuyor. İçten beslediğiniz saçınızı dışarıdan da haşlanmış yumurta suyuyla parlatabilirsiniz. Bu su saçlarınızın çok daha güçlü ve parlak olmasını sağlayacak.

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