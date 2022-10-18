Her gün bir avuç yemek şifa dağıtıyor

Atıştırmalıkların kuruyemiş ve kuru meyveler ile yapılması her zaman daha sağlıklı bir sonuç sağlıyor. Uzmanlar paketli gıdalardan uzak durulmasını bunun yerine doğal besinleri tüketmenizi öneriyor. Kuru dut da en faydalı olan kuru meyveler arasında bulunuyor. Kuru dutun faydaları yediden yetmişe herkes için çok etkili.

DUT KURUSUNUN FAYDALARI:

VÜCUDA ENERJİ VERİYOR

Dut kurusunun içinde B1, B2, C ve K vitaminleri ile kalsiyum ve demir gibi vücudumuza oldukça faydalı mineraller bulunuyor. Her sabah 1 avuç dut kurusu yediğinizde elde edeceğiniz tüm bu yararlı maddeler sayesinde kendinizi çok daha zinde ve enerjik hissetmeniz mümkün oluyor.

HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

İçindeki C vitamini başta olmak üzere, birçok vitamin sayesinde duy kurusu güçlü antioksidan özellikler gösteren bir besin. Bu özelliği sayesinde serbest radikalleri vücuttan uzaklaştıran kuru dutlar, düzenli olarak tüketildiğinde vücudu grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından tutun da kanser türlerine kadar çeşitli rahatsızlıklardan koruyor. Var olan hastalıklarınsa iyileşme süreçlerini hızlandırıyor, mikropların yayılmasının önüne geçiyor.

KARACİĞER VE BÖBREK SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Dut, karaciğer ve böbrek dostu yiyeceklerin başında geliyor. Kurutulmuş halinde de bu özelliklerini korumayı başaran dut, özellikle karaciğer yağlanması gibi ciddi problemlerde vücudumuza büyük katkılarda bulunuyor. Toksinleri vücuttan uzaklaştırma gücü sayesinde böbrekleri ve karaciğeri temizliyor.

KOLESTEROLÜ DENGELİYOR

Dut kurusu günde 1 avuç kadar yendiğinde şekeri nedeniyle zararlı bir etki oluşturmazken aksine kötü kolesterolün düşüp kolesterolün dengelenmesinde vücuda yardımcı oluyor. Ancak tabii ki tüketiminde aşırıya kaçmamak, ölçüyü elden bırakmamak gerekiyor.

KALP HASTALIKLARINDAN KORUYOR

Dut kurusu, güçlü antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki serbest radikalleri uzaklaştırırken damarlarda biriken ve zamanla plak oluşumuna neden olabilecek zararlı maddeleri de atlamıyor ve onları da vücuttan uzaklaştırmada oldukça önemli etkileri oluyor. Bu durum da vücudumuzu damar tıkanıklığı ve buna bağlı oluşabilecek kalp rahatsızlıklarından koruyor, kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor.

HAZIMSIZLIK SORUNLARINI ÇÖZÜYOR

Dut kurusu içerdiği besin lifleri sayesinde sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasını da destekliyor. Özellikle mideye iyi geldiği bilinen dut kurusundan her gün bir avuç tükettiğinizde sık sık yaşadığınız hazımsızlık, gaz gibi problemlere de çözüm bulmuş oluyorsunuz.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Dut kurusu, yukarıda da anlattığımız gibi antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikalleri vücudumuzun dışına atıyor ve bu sayede kan dolaşımının düzenli ve sağlıklı şekilde devam etmesini sağlıyor. Kanın sağlıkla çalışması sayesinde sağlıkla çalışmak için ihtiyaç duyduğu oksijeni bol bol alan beyin de fonksiyonlarını eksiksiz olarak yerine getiriyor.

EGZAMAYI ÇÖZÜYOR

Dut kurusu içindeki vitamin ve minerallerin el ele vermesi neticesinde cilt sağlığını da olumlu yönde etkiliyor. Ancak cildinizde etkilerini daha hızlı görebilmek için kendisini dilerseniz sadece yiyerek değil harici olarak da değerlendirebilirsiniz. "O nasıl olacak?" derseniz hemen anlatalım. Yaklaşık 2 su bardağı suyu küçük bir tencereye alın, ardından üzerine 1 avuç (bolca) dut kurusu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Yaklaşık 5-10 dakika kaynattıktan sonra elde edeceğiniz karışımı süzerek dut kurularını kenara ayırın ve cildinizin egzamalı olan bölgelerini kaynatıp kenara aldığınız sudan yükselen buhara doğru bir 10 dakika kadar tutup buhar banyosu yaptırın.

KANSIZLIĞI ENGELLİYOR

Kansızlık problemi yaşıyorsanız büyük ihtimalle yiyeceklerden de bu konuda destek almaya çalışıyorsunuz demektir. İşte size yardımcı olabilecek o yiyeceklerin başında da dört mevsim kolaylıkla bulabileceğiniz dut kurusu geliyor. Hem kan dolaşımını çokça etkileyen böbreklerin ve karaciğerin sağlıkla çalışmasını sağladığı için hem de içinde bolca K vitamini bulunduğu için dut kurusu vücutta kan yapıcı etkiler oluşturuyor.