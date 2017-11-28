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Ilıman iklim insanları daha "dost canlısı" olabilir

Avustralya, ABD, Çin ve İngiltere'den bilim adamlarınca yürütülen araştırmaya farklı ülkelerden 1,6 milyondan fazla kişi katıldı.

28 Kasım 2017 Salı 15:01
Ilıman iklim insanları daha "dost canlısı" olabilir
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Araştırmacılar, ortalama 22 derece hava sıcaklığına sahip yerlerde yaşayanların daha "sosyal" ve "dost canlısı" olabileceğini öne sürdü.

Avustralya, ABD, Çin ve İngiltere'den bilim adamlarınca yürütülen araştırmaya farklı ülkelerden 1,6 milyondan fazla kişi katıldı.

Çalışmada katılımcılara online kişilik testleri yapıldı. Daha sonra bu kişilerin yaşadıkları bölge ve test sonuçları karşılaştırıldı. Araştırmaya göre, yıllık ortalama 22 derece sıcaklığa sahip bölgelerde yaşayan kişilerin "uyumlu, sosyal, insaflı ve yeni deneyimlere açık" gibi kişisel özelliklere sahip olabilecekleri saptandı.

Araştırmayı değerlendiren Avustralya'daki Melbourne Üniversitesinden Prof. SamuelGosling, yaptığı açıklamada daha ılıman iklimlerde yaşayanların dışarı daha sık dışarı çıktıklarını ve daha fazla sosyalleştiklerini ifade etti.

Gosling, bulguların soğuk ve sıcak ülkelerde yaşayanların farklı kişisel özelliklere sahip olmasının anlaşılmasına yardımcı olabileceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Nature Human Behaviour" dergisinde yayımlandı.

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