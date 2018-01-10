İlişkinizin kötüye gitmemesi için 8 öneri

İlişkinizi yıpratan tartışmaları nasıl engelleyeceğinizi merak ediyorsanız bu ipuçlarına bakmanızda fayda var...

1- İletişim kurun

"Seninle bu konu hakkında daha fazla konuşmayacağım!" demek yerine "Şu konuyu son kez konuşup halledelim" diyebilirsiniz.

2- Partnerinizin hissettiklerine önem verin

Alıngan olmayın, partnerinizi en ufak hatasında azarlamayın. Bunun yerine daha ılımlı ve sevecen olmayı deneyin.

3- Bardağa dolu tarafından bakın

Unutmayın herkes hata yapar. Partnerizin kusurlarına odaklanmak yerine iyi taraflarına odaklanın.

4- "Her şeyin bir karşılığı var" demeyi bırakın

Ev işlerinden tutun da birbirinize söylediğiniz sözlere kadar her şeyin eşit olmasını beklemeyin. Partnerinizin karşısına "Sen dün bulaşıkları yıkamadın ben de bugün kıyafetlerini ütülemeyeceğim!" ya da "Sen benimle geçen kavgamızda küs uyudun bu gece de ben sana küs uyuyacağım!" diyerek çıkmayın, elinizden geldiğince ilişkiye katkıda bulunun.

5- Partnerinizin kendi hayatı olmasına izin verin

"Sen nereye ben oraya!" "Bensiz asla dışarı çıkamazsın!" gibi laflar söylemeyi bırakın. İlişkide (evli olsalar bile) iki tarafın da kendine ait özel bir hayatı olduğunu unutmayın.

6- Problemlerden kaçmayın

Sorunları konuşmaktan ve sonuçlandırmaktan kaçmak yerine partnerinize sorunlarınızı çözmeye hevesli olduğunuzu gösterin.

7- Sürekli yargılamayın

Parterinizin hatalarını, düşüncelerini veya duygularını durmadan yargılamayın. Yaptıklarının size ne hissettirdiğini söyleyin.

8- Her şeyi kontrol etmeye çalışmayın

Partnerinizin her yaptığını kontrol etmek yerine ona güvenin.