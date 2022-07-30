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İlk buluşmada sorulabilecek kilit sorular

İlk buluşma, insanların birbirleri hakkında fikir sahibi olmaları açısından önemlidir. Bu nedenle ilk buluşmada konuşulanlar, insanlarda her zaman iz bırakır. Bundan dolayı karşınızdaki insana kilit sorular yöneltmeniz gerekir. Peki ilk buluşmada sorulabilecek kilit sorular nelerdir? Bu soruları doğru seçmeniz, karşınızdakini daha hızlı bir şekilde tanımıza olanak sağlayacaktır.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:04
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İlk buluşmada sorulabilecek kilit sorular
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İlk buluşma, ilk izlenimler için önemlidir. İlişki uzmanları, ilk buluşmada konuşulanların sonraki konuşulanlardan daha önemli olduğunu söylemektedirler. Bunun için karşınızdaki insana neyi ne şekilde soracağınızı ve onu hangi sorularla daha iyi tanıyacağınızı iyi bilmelisiniz.

Bir ilişkide ne gibi beklentilerinin olduğunu sorun

Karşınızdaki insanın ilişkiye bakış açısı önemlidir. Sizden ne gibi beklentilerinin olduğunu önceden bilirseniz, ilişkiniz ona göre devam eder. Bu nedenle karşınızdakine, ilişkide ne gibi beklentilerinin olup olmadığını sormanız gerekir. Bu soru, ilk buluşmada sorulabilecek kilit sorulardan bir tanesidir. Böylece konuştuğunuz insanın ikili ilişkiye olan bakış açısını kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Karşınızda bulunan kişiden bu soruya detaylı olarak cevap vermesini isteyin. Böylece ilişkiye olan bakış açınızı ve karşınızdaki insanın ilişkiye olan bakış açısını rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için doğru soruyu sormak gerekir. İlk buluşmada böyle bir sorunun sorulması, ilerde yaşanabilecek sorunların da önüne geçecektir.

İlk buluşmanın en önemli soruları

Hobilerini sorun

Aynı hobileri yapan insanlar, daha kolay anlaşırlar. Bu nedenle ilk buluşmada karşınızdaki insana ne gibi hobileri olduğunu mutlaka sorun. Hobilerinin neler olduğunu öğrenmek, o kişiye daha fazla ilgi ve merak duymanıza neden olabilir. Bu nedenle hobilerin sorulması gerekir. Bunun yanı sıra alternatif olarak yaptıkları ve yapmak istedikleri aktiviteleri de sormanız gerekir. Böylece karşınızdaki insanın zevklerini öğrenme şansını yakalarsınız. Karşınızdaki insanın hobilerini öğrenmeniz, onun hakkında birtakım şeyleri öğrenmenizi sağlar. İlk konuşmalarda bu tarz soruların yönlendirilmesi, bireyi net bir şekilde tanımak açısından önemlidir. Hobilerinin yanı sıra boş zamanlarında neler yaptığını da sorabilirsiniz. Hobilerine ne kadar zaman ayırdığını ve bu zaman ayırmadan hiç pişman olup olmadığını da sormanız gerekir.

Seyahat etmeyi ve gezmeyi sevip sevmediği sorun

Eğer gezmeyi ve seyahat etmeyi seven biriyseniz, karşınızdaki insana bu aktiviteleri yapmayı sevip sevmediğini mutlaka sorun. Seyahat etmeyi seviyorsa en çok hangi şehre ve neden gitmek istediğini sorun. Gezmek için nerelere gitmeyi hayal ettiği sorusunu da iletin. Bu tür soruları sorarak karşınızdaki insanla ortak yönlerinizi bulabilirsiniz. Ayrıca bir şehre gittiği zaman ilk nereleri ziyaret edeceği sorusunu sormayı da unutmayın. Bu tarz soruları yönlendirmeniz, karşınızdakini daha yakından tanıyabilmenize olanak sağlar.

Eğitim durumunu sorun

İlk buluşmada karşınızdaki insana eğitim durumunu sorabilirsiniz. Eğitim, bireylerin hayata bakış açılarını etkiler. Bu nedenle karşınızdaki insanın sizinle aynı derecede eğitim almış olması önemlidir. Eğitim seviyesini sorgulamanız ve aldığı eğitim hakkında detaylı bilgi almalısınız. Bu nedenle eğitim alanına dair tüm soruları, karşınızdaki insana iletin. Eğitime önem veren biriyseniz, bu konuya dair soruları kesinlikle atlamayın.

Bu sorular dışında ilk buluşmada sorulabilecek diğer kilit sorular şunlardır:

Memleketinin neresi olduğu
Hangi müzik tarzlarını sevdiği
Yaşı ve daha önceki ilişkileri
En sevdiği dizi ve filmler
Hangi mesleği yaptığı
Aile ilişkilerinin nasıl olduğu
Mutlu olmak için nelere sahip olunması gerektiği
Gibi sorular, ilk buluşmada karşıdaki kişiye sorulabilir. Sorularınızı, bireyi tanımaya yönelik şekilde iletin. Özellikle de karakterini ortaya çıkaracak olan kilit soruları tercih edin.

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