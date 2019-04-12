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İlk kara delik fotoğrafının artık bir adı var: Powehi

Dünyanın ilk kara delik fotoğrafına ‘Powehi’ adı verildi. ‘Powehi’, Hawaii dilinde ‘derin, süslü karanlık oluşum’ anlamına geliyor.

12 Nisan 2019 Cuma 12:43
İlk kara delik fotoğrafının artık bir adı var: Powehi
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Açıklandığı günden bu yana gündemdeki yerini koruyan ilk kara delik fotoğrafının ismini Hawaiili dil profesörü Larry Kimura koydu. Kimura, "Bilimsel olarak teyit edilmiş ilk kara deliğe bir Hawaii isminin verilmesi benim ve Po'dan gelen soyum için büyük bir onur" dedi.

Projede görev alan gökbilimciler, kullanılan teleskoplardan ikisinin ABD’nin Hawaii eyaletinde olması nedeniyle, dev kara deliğe Hawaii dilinde bir ismin verilmesini uygun gördü.

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Açıklandığı günden bu yana gündemdeki yerini koruyan ilk kara delik fotoğrafının ismini Hawaiili dil profesörü Larry Kimura koydu. Kimura, "Bilimsel olarak teyit edilmiş ilk kara deliğe bir Hawaii isminin verilmesi benim ve Po'dan gelen soyum için büyük bir onur" dedi.

Projede görev alan gökbilimciler, kullanılan teleskoplardan ikisinin ABD’nin Hawaii eyaletinde olması nedeniyle, dev kara deliğe Hawaii dilinde bir ismin verilmesini uygun gördü.

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Anahtar Kelimeler:
IlkKaraDelikHaberKıbrısGündemPowehi
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