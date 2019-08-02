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İran "dünyanın en büyük el dokuma halısını" tanıttı

 İran, "dünyanın en büyük tek parça el dokuma halısını" tanıttı. 

02 Ağustos 2019 Cuma 09:36
İran "dünyanın en büyük el dokuma halısını" tanıttı


İran devlet medyasında yer alan haberlerde, 600 metrekarelik halının Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açılışını yaptığı Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda sergilendiği belirtildi.
Tek parça halindeki el dokuması halı için 70 farklı boya kullanıldığı, ağırlığının 3 ton olduğu ve 10 santimetrede 60 düğüm atılarak dokunduğu kaydedildi. 
Yapımı 6 senede tamamlanan halı, Tebriz'de 4 Ağustos'a kadar devam edecek fuarda ziyarete açık olacak.
İran medyası söz konusu halıyı "dünyanın tek parçadan oluşan en büyük el dokuma halısı" olarak nitelendiriyor. 

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Anahtar Kelimeler:
İran
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