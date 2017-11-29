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"İsim koyarken dikkat edin. Aleyna diye isim konur mu çocuğa?"

Doç. Dr. Mahir Kalfa, çocuklara isim koyarken dikkat etmek gerektiğini söyleyerek, "Gülden; çiçeklik, vazo anlamında. Yani kızın adı Vazo. 'Aleyna' diye isim konur mu çocuğa" şeklinde konuştu.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:15
"İsim koyarken dikkat edin. Aleyna diye isim konur mu çocuğa?"
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nde 'Dilimiz Kimliğimizdir' konferansı gerçekleştirildi. Konferansa Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mahir Kalfa, konuşmacı olarak katıldı.

'ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM Kİ KIZIN ADI VAZO'

Türkçe'nin çok güçlü bir dil olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kalfa, "Bir dizi vardı. Orada bir hanım kız vardı, işte 'oha falan oldum'… Bugün 'oha falan oldum' deseniz size gülerler. Onun için onlar gelip geçicidir. Modadır dilde. Dolayısıyla Türkçe'ye bir şey olmaz. Türkçe dünya üzerinde en güçlü dillerden birisidir" dedi. 

Kelimelerin kökenleri ve anlamları ile ilgili örnekler veren Doç. Dr. Kalfa, "Gülden; çiçeklik, vazo anlamında bir isim. Üzülerek söylüyorum ki kızın adı vazo. Yani Gülden Karaböcekler de dahil olmak üzere… Çiçeklik diye yumuşatalım ismi. Bu tür adlandırmalarda ciddi sıkıntılar var. Mesela 'zeyn' süs demek. Zeynel Abidin: Abidin'in süsü. Kesmişiz ismi yarıdan Zeynel kısmını bırakmışız. Yani isim 'Ali'nin' gibi bir isim. Adın ne 'Ali'nin', 'Mehmedin' böyle bir isim olamaz. İsim koyarken çok dikkat etmek gerekiyor çocuklarımıza özellikle.

'KURAN-I KERİM'DE GEÇİYOR DİYE BİLMEDEN İSİM KOYMAMALI'

Geleceğini ipotek altına alan isimler de koymamak lazım. Belki o düşüncede olmayacak çocuk. Ne yapacaksınız. İsim koyarken geleceğin annelerine babalarına buradan seslenmek isterim, çok dikkat etmek gerekir. 'Aleyna' diye isim konur mu çocuğa 'Onun üzerine'. İşte Kuran-ı Kerim'de geçiyor diyerek bilmeden isimler koymamak gerekiyor" diye konuştu.

Konferansı OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, öğretim üyeleri ve öğrenciler dinledi. Konferans sonunda Doç. Dr. Kalfa'ya, OMÜ kampüsü içinde adına dikilmiş fidan için sertifika verildi.

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