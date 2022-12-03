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Islak mendil ile saç taramak bakın ne işe yarıyor...

Saçınızı taradıktan sonra onlarca telin kopup gittiğine şahit oluyorsanız, ıslak mendil tüyosundan sonra her şey değişecek...

03 Aralık 2022 Cumartesi 22:19
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Islak mendil ile saç taramak bakın ne işe yarıyor...



Sağlıklı ve bakımlı görünen saçların ilk kriteri saçlarını güzelce taramaktır.

Karmaşık ve şekilsiz duran saçlar, kimseye iyi hissettirmez. Ancak saçları dökülecek diye tarak sürmekten çekinenler de var. İşte bu duruma son verecek yöntemi açıklıyoruz...

Doğru saç taramak önemli olduğu kadar saçınızın yapısının da büyük payı var. Özellikle ıslakken taradığınız saçlarınız dökülmeye daha meyillidir. Ardından yerlerden saç toplamak da cabası...

İşte ıslak mendil yöntemiyle sizi bu dertten kurtarıyoruz!

Saç tarağına ıslak mendil geçirin

Saçınızı taramadan önce evde bulunan ıslak mendili tarağınıza geçirin. Bu sayede yere düşen saçlar ıslak mendile yapışıyor ve sizi ekstra temizlik derdinden kurtarıyor.

Ayrıca mendilin verdiği ıslalık saçınızın kolay taranmasına neden oluyor

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