İsrail’in uzay aracı Ay’a çakıldı

İsrail'in ilk Ay misyonunun yöneticilerinden biri, "Maalesef aracı indiremedik" diye açıkladı.
Aracın iniş öncesinde Dünya'yla irtibatının kesildiği ifade edildi.
NETANYAHU: 2-3 SENEYE KAZASIZ BELASIZ İNERİZ
Başarısız denemenin ardından misyon ekibiyle görüşen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "İsrail uzay aracı Ay'a kazasız sağlam bir şekilde inecek. İki buçuk — üç yıl sonra. Bunu not edin" ifadelerini kullandı.
Uzay aracının, iniş sırasında ana motorunda bir arıza meydana geldiği ifade edildi.