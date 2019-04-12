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İsrail’in uzay aracı Ay’a çakıldı

İsrail’in insansız uzay aracı Beresheet’in Ay’a iniş denemesinin başarısız olduğu belirtildi.

12 Nisan 2019 Cuma 09:28
İsrail’in uzay aracı Ay’a çakıldı
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İsrail'in ilk Ay misyonunun yöneticilerinden biri, "Maalesef aracı indiremedik" diye açıkladı.

Aracın iniş öncesinde Dünya'yla irtibatının kesildiği ifade edildi.

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Beresheet uzay aracı, 22 Şubat günü ABD'den fırlatılan Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti. Saatte 36 bin km hız yapan araç, bir hafta önce Ay yörüngesine girerek İsrail'i, bunu başaran 7. ülke konumuna getirmişti.

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Başarısız denemenin ardından misyon ekibiyle görüşen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "İsrail uzay aracı Ay'a kazasız sağlam bir şekilde inecek. İki buçuk — üç yıl sonra. Bunu not edin" ifadelerini kullandı.

Uzay aracının, iniş sırasında ana motorunda bir arıza meydana geldiği ifade edildi.

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