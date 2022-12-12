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İşte Abdalla Abdelaziz'in 2023 kehanetleri...

12 Aralık 2022 Pazartesi 13:03
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İşte Abdalla Abdelaziz'in 2023 kehanetleri...



- ÖZEL HABER

Astroloji Profesörü Dr. Abdalla Abdelaziz, 2023 yılı için kehanetlerini Gündem Kıbrıs'a sıraladı. 

2023 Yılının KKTC için tarihin en kötü yılı olacağını ön gören Abdelaziz, ülkede herşeyin daha da kötüye gideceğini kaydetti. 

Abdelaziz'in 2023 tahminleri şöyle:

*Kıbrıs Türkiye'ye ilhak olacak 
*Yol şeritleri değişecek, trafik artık sağdan akacak
*Şubat ayında hükümet bozulacak ve erken seçime gidilecek
*Bir bakan hayati tehlikesi yüksek bir risk altına girecek
*Türkiye'de seçimleri Recep Tayyip Erdoğan kazanacak

Abdelaziz'in cinsel hayata dair de bir kehaneti var.

Buna göre erkekler 2023 yılında yüksek oranda cinsel iktidarsızlık problemi yaşayacak.

Anahtar Kelimeler:
Abdalla Abdelaziz2023 KehanetKehanetKıbrısTürkiyeIlhak
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