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İsviçre’nin bir köyünde evler 6 TL'ye satılıyor

İsviçre’nin güneyinde yer alan Monti Sciaga adlı dağ köyündeki evlerin 1 İsviçre Frangı, yani 5.8 TL gibi sembolik bir fiyata satışa sunulduğu öğrenildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:53
İsviçre’nin bir köyünde evler 6 TL'ye satılıyor

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre İsviçre’nin güneyindeki Monti Sciaga adlı dağ köyündeki eski taş evlerin yeniden canlandırılması için 1 İsviçre Frangı gibi sembolik bir fiyata satışa sunuldu.

Haberde, cazip teklifin İtalyanca konuşulan Ticino kantonundaki köyde tamamen ya da kısmen yıkılmış olan evleri kapsadığı belirtilirken, belediyenin verdiği bilgiye göre tüm evlerin su şebekesine bağlı olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca satışa sunulan dağ evlerinin Maggiore Gölü’nün çok yakınında yer aldıkları, öyün İtalyan sınırına çok yakın olduğunu ve bu nedenle Milano’ya ve Como Gölü’ne hızlı bir şekilde ulaşılabileceği ifade edildi.

Evleri bu fiyattan satın almak isteyenlere, yapıları restore etme şartı koşuluyor. Yerli yönetim, buraya taşınacak olan yeni ev sahiplerine balıkçılık, çiftçilik, inşaat ve fırıncılık alanlarında çalışma imkanı da sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçreHaberKıbrıs6TL
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