İtirafıyla sosyal medyayı salladı!

2020 yılının Eylül ayında ortaokul öğretmeni olarak göreve başladığını ifade eden Aliyah Coleman, ilk olarak eşini çalıştığı okulda gördü. Kendisini gibi öğretmen olan ve iki çocuk babası 56 yaşındaki Keneth’i gördüğünde sadece kadınlara duygusal anlamda ilgi duymasına rağmen ona aşık olduğunu hissetti. Birkaç yıllık ilişkilerinin ardından nikah masasına oturan ikili çevresindekilerin kararları karşısında şoke olduğunu söyledi.

Kocasına doğum gününde üçlü ilişki hediye edince lezbiyen olduğunu fark etti

“ÜÇ YILLIK İLİŞKİM YENİ BİTMİŞTİ”

Evlilik kararını açıkladığında yakın çevresinin yaş farkına takılmadığını ifade eden Coleman, “Ailem ve arkadaşlarım yaş farkına değil, cinsiyete şok oldular. Daha önce bir erkekle birlikte olmayı hiç düşünmemiştim, bir kadınla üç yıllık bir ilişkiden yeni çıkmıştım. Ama onunla güçlü bir bağlantım vardı ve onunla yeni bir yola çıktım. Görünüşünden, bilgisinden anında etkilendim ve hikayelerini dinlemekten büyük keyif aldım. Onunla evlenmek istediğimi başından beri biliyordum; daha önce hiç hissetmediğim bir şey." dedi.

Kocasının hayatı boyunca beraber olduğu tek erkek olduğundan söz eden Coleman, “O benim çıktığım ilk erkek ve seks hayatımız harika. Yaşı fark etmiyor. Diğer insanların fikirleriyle ilgileniyorsanız, yaş farkı ilişkisi zor olabilir, ama biz ilgilenmiyoruz.” diye konuştu.