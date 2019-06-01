Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Johnson&Johnson'a 325 milyon dolarlık pudra davası

Pudralarındaki asbestin akciğer zarı kanserine yol açığı gerekçesiyle en büyük ilaç üreticilerinden Johnson & Johnson'ın 325 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:17
Johnson&Johnson'a 325 milyon dolarlık pudra davası
banner44

New York Yüksek Mahkemesi, pudralarındaki asbestin akciğer zarı kanserine yol açığı gerekçesiyle dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden Johnson & Johnson'a dava açan çifte, 325 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme jürinin Johnson & Johnson'ın uzun yıllardır asbestin varlığından haberdar olduğu ancak müşterilerini uyarmadığı sonucuna ulaştığı kaydedildi.

banner41
Johnson & Johnson'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise firmanın bu davayı temyize götüreceği belirtildi.

ABD Merkezli şirkete uzun yıllardır bebek pudralarının akciğer zarı ve rahim kanseri ile diğer hastalıklara yol açan asbest minerali içerdiği sebebiyle binlerce dava açılmış durumda. 

SKANDAL İLK DEĞİL

Türkiye'de de Unisom, Bengay, Kompensan, Visine damla ve nikotin sakızı ürünlerinin satışı bulunan firmaya daha önce de ürettiği ağrı kesici ilaçların bağımlılık yarattığı gerekçesiyle dava açılmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Johnson325HaberKıbrısPudra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tabancayla selfie çeken kız yanlışlıkla kendisini vurdu
Tabancayla selfie çeken kız yanlışlıkla kendisini vurdu
Elton John: Avrupalıyım; aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz değil
Elton John: Avrupalıyım; aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz değil
Rus bilim insanları, bioplastik üretim maliyetini düşürdü
Rus bilim insanları, bioplastik üretim maliyetini düşürdü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim