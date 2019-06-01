Johnson&Johnson'a 325 milyon dolarlık pudra davası

New York Yüksek Mahkemesi, pudralarındaki asbestin akciğer zarı kanserine yol açığı gerekçesiyle dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden Johnson & Johnson'a dava açan çifte, 325 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme jürinin Johnson & Johnson'ın uzun yıllardır asbestin varlığından haberdar olduğu ancak müşterilerini uyarmadığı sonucuna ulaştığı kaydedildi.

Johnson & Johnson'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise firmanın bu davayı temyize götüreceği belirtildi.

ABD Merkezli şirkete uzun yıllardır bebek pudralarının akciğer zarı ve rahim kanseri ile diğer hastalıklara yol açan asbest minerali içerdiği sebebiyle binlerce dava açılmış durumda.

SKANDAL İLK DEĞİL

Türkiye'de de Unisom, Bengay, Kompensan, Visine damla ve nikotin sakızı ürünlerinin satışı bulunan firmaya daha önce de ürettiği ağrı kesici ilaçların bağımlılık yarattığı gerekçesiyle dava açılmıştı.