Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116765
ALTIN
158.742
DOLAR
3.7611
STERLİN
5.0958
EURO
4.5393
Kadınlar erkeklerden daha hesaplı alışveriş yapıyor
Kadınlar erkeklerden daha hesaplı
Sarhoş erkekler için kadınlar ne ifade ediyor?
Sarhoş erkekler için kadınlar ne...
Hacklenen seks oyuncakları insanları öldürebilir
Hacklenen seks oyuncakları insanları öldürebilir
Erkekler sarışınları beğeniyor, ama esmerlerle evleniyor
Sarışınları beğeniyor ama esmerlerle evleniyorlar!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
banner34

Kadınlar erkeklerden daha hesaplı alışveriş yapıyor

banner35

Yaklaşık 40 milyon internet kullanıcısının kayıtlı e-posta, web, mobil ve mağaza davranışlarını analiz eden Related Digital, Türkiye’deki kullanıcıların online alışveriş alışkanlıklarına ışık tuttu.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:57
Kadınlar erkeklerden daha hesaplı alışveriş yapıyor
banner10

Related Digital, Related Marketing Cloud platformu ile kişiye özel kampanyalarla ulaştığı yaklaşık 40 milyon online ziyaretçinin web, mobil ve uygulama üzerindeki davranışlarını analiz ederek Türkiye’deki internet kullanıcılarının alışveriş profilini çıkardı. 

Toplam 45 milyar etkileşimin kayıt altına alınarak analiz edildiği araştırmada online alışveriş yapan erkeklerin sepetlerine ekledikleri ürünlerin ortalama değeri 120 TL iken, kadınlar tarafından oluşturulan sepetlerin değeri 90 TL olarak belirlendi. Elde ettiği veriler ışığında en yoğun alışverişin Perşembe günleri gerçekleştiğini açıklayan Related Digital, ayrıca alışverişlerin 13:00 ile 24:00 arasında yoğunlaştığını ve saat 20:00’de zirve yaptığını gözledi. 

KULLANICILARIN %40 ORANINDA MOBİL UYGULAMALAR ÜZERİNDEN SATIN ALIYOR

E-posta aracılığıyla kullanıcıya gönderilen kişiye özel teklifler üzerinden sağlanan trafiği de inceleyen Related Marketing Cloud, kullanıcıların %40 oranında mobil uygulamalar üzerinden satın alım yaptığını ortaya çıkarırken e-ticaret web sitelerinin masaüstü ve mobil versiyonları, elde edilen cironun %60’ını oluşturdu.

Türkiye’nin en büyük entegre dijital pazarlama şirketi Related Digital Group çatısı altında 100’ün üzerinde markaya çok kanallı kişiselleştirme çözümleri sunan ve yıl boyunca 560 bin e-posta kampanyası ile yaklaşık 1,4 milyar tıklama yaratan ve izleyen Related Marketing Cloud, otomatik tetiklenen kişiselleştirilmiş e-posta, sms, push ve web push kampanayaları ve kanallararası ürün tavsiye motoru sayesinde 2017 yılında e-ticaret işletmelerine toplam 1,6 milyar TL ek ciro sağladı.
Ayrıca online alışverişte toplam cironun %40’ının İstanbul’daki kullanıcılar ile sağlandığı görüldü. Çok kanallı pazarlamada uçtan uca hizmet sunan Related Digital Group, internet ortamında sürekli değişen iletişim, pazarlama ve teknoloji ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Kişiye özel kampanyaların ve özgün tekliflerin önem kazandığı e-ticaret sektörüne bu alanda hizmet sunan Related Marketing Cloud, gerçek zamanlı davranışsal hedeflemeler ile kişiye özgü tavsiyeler sunuyor. Web, mobil ve e-posta kanalları genelinde sürekliliğe sahip müşteri profilini oluşturan platform, çok kanallı pazarlamada müşteri memnuniyetini artırırken yeni gelir fırsatlarını da işletmeler için ortaya çıkarıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarhoş erkekler için kadınlar ne ifade ediyor?
Sarhoş erkekler için kadınlar ne ifade ediyor?
Erkekler sarışınları beğeniyor, ama esmerlerle evleniyor
Erkekler sarışınları beğeniyor, ama esmerlerle evleniyor
Playboy dergisi kapanıyor mu?
Playboy dergisi kapanıyor mu?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim