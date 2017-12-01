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Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor

Kadınların ve erkeklerin bir şeyleri farklı gördüğünü düşünenlerdenseniz, şaşırtıcı olabilir ama gerçekten haklısınız.

01 Aralık 2017 Cuma 18:15
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
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Yapılan gözlemlerin beyin farklılıkları üstünde gerçek bir temel kurduğu ortaya çıkıyor. Yeni bir araştırma; beynin görsel bilgiyi kavramasında cinsiyete bağlı farklılıklar sayesinde, erkeklerin ve kadınların dünyayı gerçekten farklı algıladığını buldu. 

Araştırmacılar, görüntülü konuşma sahnelerinde sanatçıların yüzüne bakarken kadın ve erkeklerin ne kadar göz teması kurduğunu ölçmek amacıyla bir göz-takip aleti kullandılar. Göz-tarama tekniklerini kullanarak, yaklaşık yüzde 80 oranında doğru tespitlerle kişinin cinsiyetini tahmin edebildiler. 

Her biri 15 dakikadan oluşan 3 seansta, 405 katılımcı aynı kadın/erkek sanatçının yüzüne baktı. Göz-tarama teknikleri sayesinde, erkek ve kadın katılımcılar arasında çarpıcı farklar gözlemlendi. Kadınlar, özellikle kadın sanatçıların yüzüne bakarken, sol göze karşı güçlü bir önyargı gösterdi ve yüzün sol kısmına daha çok baktı. Aynı zamanda yüzü erkeklerden daha ayrıntılı inceledi.
 
Kadınlara oranla daha az olsa da sol göze odaklanma erkek katılımcılarda da görüldü. Çünkü araştırmacılara göre, beynin sağ tarafı (ki bu vücudun sol tarafına denk gelir) yüzü incelemeye daha hakimdir. Bu bilgi aracılığıyla insanların yüzlere bakarken neden sol göze karşı önyargılı oldukları anlaşılabilir. Ancak, bu önyargının kadınlarda neden daha kuvvetli olduğuna dair net bir kanıya henüz ulaşılamadı. 

Eskiden inanılanın aksine, her birey yüzü incelerken kendine ait yollar kullanıyor. Çünkü bu; beyin sağlığı, cinsiyet, yaş, kültür ve kişilik gibi faktörlerle belirleniyor.

Bu incelemeler esnasında, hem gözlemlenen sanatçının hem katılımcının cinsiyeti en etkili faktördü. Ancak bu farklılıkların doğuştan mı yoksa toplumun normlarından mı şekillendiği bilinmiyor. 

Gözün hareketleri; beyin hakkında, otizm gibi hastalıklar dahil, bir çok şeyi teşhis etmeye yardımcı olabilir. 

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Son Güncelleme: 01.12.2017 18:21
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