Kamu parasıyla eşine ıstakoz ve şampanya ısmarlayan Fransa Çevre Bakanı istifa etti

Parlamento başkanı olarak görev yaptığı dönemde halkın vergileri ile pahalı yemekler yiyip, kamu kaynaklarını kötüye kullanmakla suçlanan Fransa Çevre Bakanı Francois de Rugy görevinden istifa etti. Hükümetin Başbakan Edouard Philippe’ten sonra iki numarası olarak kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yakınlığı ile de bilinen de Rugy, medya lincine maruz kaldığı için bu kararı almak zorunda kaldığını söyledi.

Mediapart adlı bir yayın kuruluşu birkaç hafta önce, de Rugy’nin 2017-2018 arasındaki parlamento başkanlığı döneminde gazeteci eşi ile meclis başkanının konutu olan Hotel de Lassay’de ıstakoz yiyip şampanya içerken çekilmiş görüntülerini yayınlamıştı. Mediapart, Sevgililer Günü’ndeki bu yemeğin parasının meclis bütçesinden çıktığına dair kanıtı da okurları ile paylaşmış ve de Rugy’nin diğer pahalı yemek davetlerini de sıralamıştı. De Rugy ise kendisini, ıstakoza alerjik olduğunu ve zaten şampanyayı da sevmediğini söyleyerek savunmaya çalışmış ancak hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmemişti. De Rugy aynı dönemde dar gelirlilere tahsis edilmek için ayrılmış bir konutu da yazlık olarak kullanmakla suçlanıyor