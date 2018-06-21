Kan grubu 0 olan erkekler şanslı mı?

Kan grubu kanımızda bulunan antijenler ve antikorlara göre tayin edilir. Antijenler vücudun bağışıklık sistemini harekete geçiren yabancı maddelere verilen isimdir. Antikorlar ise bu maddeleri ortadan kaldırmak için vücudun bağışıklık sisteminin ürettiği protein yapılı moleküllerdir. Bu antijen ve antikorların varlığı bir kişinin kan grubunu belirler. İnsanlarda A, B, ve Rh antijenlerinin durumuna göre 8 kan grubu mevcuttur.

Her ne kadar kan grupları temelde kan nakli için önem taşısa da, son yıllarda bazı hastalıkların belirli kan gruplarında daha fazla ortaya çıktığına dair ilginç çalışmalar yapılmaktadır. İtalyan Üroloji ve Androloji Arşivi Dergisinde 2016 yılında yayınlanan bir çalışma ise sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) riski ile A grubu, B grubu veya AB grubu kan arasında olası bir bağlantı bulmuşlardır.

Ortalama yaşı 62 olan 350 erkeğin dahil edildiği bu çalışmada, sertleşme bozukluğu problemi yaşayan 111 erkeğin kan grubu, herhangi bir sertleşme problemi olmayan 239 erkek ile mukayese edilmiştir. Çalışma verilerinin analizi sonucunda araştırmacılar 0 kan grubu (Rh pozitif veya negatif) olan erkeklerin daha sağlıklı ereksiyonları olduğunu saptamışlardır. A, B ve AB kan grubuna sahip erkeklerin ise, 0 grubu kana sahip erkeklerle mukayese edildiğinde sertleşme bozukluğu açısından daha yüksek risk taşıdığı tespit edilmiştir.

Ancak bu sonuçlar A, B ve AB kan grubuna sahip tüm erkeklerin sertleşme bozukluğu sorunu yaşayacağı anlamına gelmez. Her ne kadar yapılan bu çalışma kan grupları ile sağlıklı bir sinir, hormon ve damar sistemi gerektiren ereksiyon durumu arasında bir ilişkiye işaret etse de, bu ilişkinin hangi mekanizmalarla ortaya çıktığının aydınlatılması gerekir. Erkeklerin yaş, diyet, yaşam tarzı, stres ve diğer hastalıklarının (şeker hastalığı ya da kalp hastalığı gibi) ereksiyon işlevini etkileyebileceği hatırda tutulmalı, sertleşme bozukluklarının altta yatan bir çok hastalığının habercisi olabileceği unutulmamalıdır.