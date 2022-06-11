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Kan grubu AB olanlar dikkat!

Bilim insanları, kan grupları hakkında önemli bir çalışmaya imza attı. Araştırmaya göre AB kan grubundaki kişilerin bunama ve kanser hastalığına karşı daha savunmasız olduğu tespit edildi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 17:05
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Kan grubu AB olanlar dikkat!
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Uzmanlar, geniş bir kesim tarafından ilgi gösterilen kan grupları ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi belirlemek adına yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Dünyaca ünlü Neurology dergisinde yayınlanan bir makalede ise kan gruplarına ilişkin yeni bilgiler verildi.

YÜZDE 82 DAHA YÜKSEK ÇIKTI

Araştırmaya göre AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yakalanma riski yüzde 82 daha fazla çıktı. AB kan grubundaki kişilerin, kanda pıhtılaşmaya yol açan Faktör VII proteinini daha fazla barındırdıkları bulundu.

DİĞER RİSKLERDE DE ÖNDELER

Bilim insanları, AB kan grubuna sahip kişilerin diğer hastalıklara yakalanma ihtimallerini de araştırdı. Buna göre AB kan grubuna sahip kişilerin, başta kanser olmak üzere diğer hastalıklara karşı daha savunmasız olduğu tespit edildi. AB kan grubundaki kişilerin daha fazla meyve ve sebze tüketmesi gerektiği önerildi.

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