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Kara Cuma'da en çok bu ürün satıldı

Dünya e-ticaret devi Amazon alışveriş çılgınlığının yaşandığı Kara Cuma`da en fazla satın alınan ürünleri açıkladı. DNA testinin kapış kapış satıldığı ortaya çıktı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 13:44
Kara Cuma'da en çok bu ürün satıldı
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Kara Cuma gününde yapılan satışların dünya genelindeki dağılımında GBH Insights ölçümlerine göre elektronik ticaret devi Amazon yüzde 50 pazar payıyla sektörü domine etti. 

2016 yılındaki tüm satışları 130 milyar dolar civarında olan ve tarihin 100 milyar dolar satış barajına en hızlı ulaşan perakendecisi olan Amazon resmi rakam vermese de Cuma günkü Kara Cuma satışlarının rekor düzeyde olduğu sanılıyor.

Öte yandan şirket Cuma günü en çok sattığı ürünleri de açıkladı. İlk sırada akıllı hoparlör Amazon Echo Dot gelirken ardından, başta HBO, Netflix, Amazon olmak üzere TV'de online içerik izleme aparatı Fire TV yer aldı. Tablet yahut akıllı telefonla elektronik cihazları uzaktan kumanda edebilen TP Link akıllı prizler ise 3. sırayı aldı. 

7 programlı elektronik düdüklü tencere çok satılan bir diğer ürün olurken listedeki en ilginç ürün 23andMe ismindeki DNA testi oldu. 199 dolar fiyattan 149 dolara inen DNA kitinde 75 test imkânı bulunuyor. 

Test başına 2 dolar yani yaklaşık 8 liraya gelen ürün sayesinde soy dökümü, annelik babalık testi, DNA imar, veri tabanı içerisinde akraba eşleştirmesi, genetik sağlık riski vb. kapsamlı sonuçlar elde edilebiliyor.

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Son Güncelleme: 27.11.2017 14:51
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