Baba Vanga'nın öngörülerinin yüzde 85 oranında doğru olduğu ileri sürülüyor. Baba Vanga'nın geleceği 5079 yılına kadar tahmin ettiğine inanılıyor. Kör Kahin 2023 yılı için biyolojik saldırılar, güneş fırtınası ve nükleer felaket gibi tahminlerde bulundu. Ünlü kahin'in gelecek hakkında bir bir sıraladığı öngörüleri akıllara karanlık çağ geri mi geliyor sorusunu getirdi.

NÜKLEER FELAKET

Daha önce Çernobil Nükleer faciasını bildiği ileri sürülen Baba Vanga 2023 yılında da nükleer felaket olabileceğine dair uyarı verdi.

DÜNYANIN YÖRÜNGESİ Mİ DEĞİŞİYOR?

Baba Vanga 2023'de dünyanın yörüngesinde değişiklik olacağını tahmin etti ancak detayları bilinmiyor. Ne denli bir değişim olacağı bilinmese Baba Vanga'ya göre bu değişiklik yıkıcı sonuçlara neden olacak.

GÜNEŞ TSUNAMİSİ

2023 kehanetlerinden bir diğeri ise büyük bir güneş fırtınası yaşanacağı yönünde. Güneş fırtınaları sonucunda çok büyük çapta elektrik santrali etkilenebilir. Güneş patlamaları nedeniyle yaşanan hasarın sonucu dünyanın uzun yıllar Karanlık Çağ'a dönebileceğini düşünülüyor.

BİYOLOJİK SİLAHLAR DENEMELERİ

Kör Kahin'e göre 2023 yılında büyük bir ülke, insanlar üzerinde biyolojik silah denemeleri yapacağını ve bu deneme sonucu binlerce insanın ölümü ile sonuçlanacağını ileri sürdü. Ancak, Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.

LABORATUVAR BEBEKLERİ

Baba Vanga, doğal insan doğumlarının sona ereceğini tahmin etti. Buna göre hükümet liderlerı tüm insan yaşamının bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi çağrısında bulunacak. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verecek. Ebeveynler ise çocuklarının dış görünüşünü belirleyebilecek.