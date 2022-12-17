Karavanda yaşamak için eşini ve işini terk etti...

63 yaşındaki Siobhan Daniels isimli bir kadın göçebe hayat tarzını benimsemek için mal varlığının büyük bir bölümünden vazgeçti. Bir karavan satın alarak kendisini yollara adayan Daniels, The Mirror’a yaptığı açıklamada, “Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Kararımdan hiçbir zaman pişmanlık duymadım” dedi.

“ASLA YAŞLI DEĞİLSİNİZ”

Bir karavanda seyahat ederek hayatını geçirmenin uzun zamandır hayali olduğunu ifade eden Daniels ilk olarak kızının büyümesini beklemek için bu hayalini ertelediğini söyledi. Ardından ise annesi ve kız kardeşinin vefatı üzerine derin bir üzüntü yaşayan Daniels, 60’lı yaşlarına geldiğinde hayali için büyük bir adım atmaya karar verdi.

Bir karavan satın alarak içinde kendisine göre yeniden düzenlemeler yaptığı belirten Daniels, “Hayallerinizi gerçekleştirmek için asla yaşlı değilsiniz. Başkalarına ilham olabilmeyi umuyorum” diye konuştu.

İKİ YILDIR DEVAM EDİYOR

İki yıldır Birleşik Krallık’ın pek çok bölgesine gittiğini ve kamp kurduğunu anlatan Daniels maceralarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Seyahatleri süresince tanıştığı yeni insanları ve sosyal medya takipçilerini hayatındaki şans olarak tanımlayan Daniels, “Hayatımı zenginleştirdiler ve aynı zamanda daha fazla maceraya olan şehvetimi ateşlediler” dedi.