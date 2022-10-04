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Kazı Kazanda büyük ikramiyeyi buldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından satışı devam eden Kazı Kazanlar kazandırmaya devam ediyor.

04 Ekim 2022 Salı 10:15
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Kazı Kazanda büyük ikramiyeyi buldu!



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Biriminden yapılan açıklamaya göre, 5 TL’ye satılan ‘Tombala’ şans oyunu, 200 Bin TL büyük ikramiye kazandırdı.

200 Bin TL’lik ikramiye, Çayırova’da ikamet eden Ali Gürses Gündeğer tarafından daireden teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, kazanana sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulunarak tebrik etti.

8 Ekim çekilişi ‘Çıkana Kadar’

Devlet Piyangosu’nun sıradaki çekilişinin 8 Ekim’de yapılacağına vurgu yapılan açıklamada, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve çekilişin çıkana kadar gerçekleşeceği de belirtildi

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