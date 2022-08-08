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Kedilerle ilgili eğlenceli gerçekler

Uluslararası Kedi Günü, insanların binlerce yıldır en iyi dostu olan kedileri onurlandırmak ve onları çeşitli tehlikelerden korumak için Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) tarafından 2002 yılında başlatıldı. Tüm dünyada kutlanan gün, insani ve çevresel faaliyetlerden kaynaklanan sorunların kedilerdeki etkilerine dair farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İşte bir gün değil her gün sevilmesi ve korunması gereken kediler hakkında eğlenceli bilgiler...

08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:02
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Kedilerle ilgili eğlenceli gerçekler
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Bir ev kedisinin ortalama ağırlığı 2,7 ile 5,5 kg arasında değişiyor. 

Kedilerde ortalama boy uzunlukları erkeklerde 71,1 cm iken, dişilerde 50,8 cm olarak ölçülüyor.

Kedilerin dermis ve epidermisten oluşan derisi hızlıca yenilerek enfeksiyonla hızla savaşıyor. 

Ayrıca, kediler  kıl köklerine bağlı küçük ereksiyon kasları sayesinde hızlıca tüylerini havaya dikebiliyorlar. Bu durum, kedilerin sırtını bükerek ve tıslayarak düşmanları korkutmasına yardımcı oluyor.

PODYUMLARIN YILDIZI

Köpek ve attan farklı olarak kedi, önce bir taraftaki ön ve arka bacaklarını, ardından diğer taraftaki ön ve arka bacaklarını hareket ettirerek yürüyüp koşabiliyor. Kedilerin dışında yalnızca deve ve zürafalar benzer şekilde hareket edebiliyor.

Kedilerin vücudu oldukça esnek. Çünkü onların omurgasındaki omurlar, insanlardan farklı olarak sert bağlar yerine kaslar tarafından bir arada tutuluyor.  Böylece, kediler kolaylıkla atlayabiliyor, esneyebiliyor ve insanların giremeyeceği birçok poziyonda durabiliyor. 

Kedilerin düz yüzey dişleri bulunmuyor ve bu nedenle yiyeceklerini çiğneyemiyorlarç Kediler bunun yerine yiyeceklerini dişleriyle keserek yiyor.

GECE SAVAŞÇISI

Kedilerin gece görüşü insanlara göre 6 kat daha iyidir. Çünkü onların retinasında insanlara kıyasla daha fazla sayıda çubuksu retina hücresi bulunuyor. 

Bu hücreler görüş açısının yanı sıra gece görüş yeteneğini de artırıyor. Ayrıca, kedilerin gözlerinin retinasında, geceleri gözün güçlü bir ışıkta parlamasına neden olan bir guanin tabakası bulunuyor.

Kedilerde dokunma duyusu keskindir. Kaşlar, bıyıklar, yanaktaki kıllar ve kulaklardaki ince kıl kümelerinin tümü titreşimli uyarılara karşı son derece hassastır.

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