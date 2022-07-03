Kemal Sunal kabri başında anıldı

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal vefatının 22. yılında mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı.

"KAZA GEÇİRDİĞİ İÇİN KATILAMADI"

Sanatçının oğlu Ali Sunal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, annesi Gül Sunal'ın talihsiz bir kaza geçirdiği için bugün katılamadığını belirterek, "Düştü, kaburgası kırıldı gelemedi, selamlarını iletti. En kısa zamanda onunla birlikte de geleceğiz. Ona da buradan geçmiş olsun diliyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

"22 GÜN GEÇMİŞ GİBİ"

Sunal, zamanın nasıl geçtiğinin anlaşılmadığını ifade ederek, babalarının vefatından sanki 22 yıl değil 22 gün geçmiş gibi hissettiklerini söyledi.

"ŞANSLI HİSSEDİYORUZ KENDİMİZİ"

Çocukluğunun süper kahramanlarından Cüneyt Arkın'a da rahmet dileyen Sunal, şunları söyledi:

"Onunla fotoğrafımı ararken sünnet düğünümün olduğu albümü buldum. Birlikte fotoğrafımız vardı geçenlerde onu paylaştım, aynı albümde babamla da bir fotoğrafım vardı, onu da görünce çok güzel günler yaşanmış diye düşündüm. Çünkü güzel insanlarla yaşanmış, o yüzden de şanslı hissediyoruz kendimizi. Mekanları cennet olsun."

"HER YIL DAHA DA ARTARAK DEVAM EDEN BİR ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bu yıl da sevenlerine Kemal Sunal'ı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek, "Her yıl daha da artarak devam eden bir özlemle anıyoruz ve görüyorum ki bütün sevenleri de o şekilde. Kocaman bir aileyiz, arayan soran, mesaj atan, dua eden herkese buradan çok çok sevgilerimi yolluyorum" diye konuştu.

Törene ünlü oyuncunun ailesinin yanı sıra yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.