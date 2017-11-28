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"Kestane bağışıklığı güçlendiriyor"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Kestane kan basıncı ve kolesterolü dengeler, bağışıklığı güçlendirir, kalbi korur, stresin zararlı etkilerini azaltır ve kas yorgunluğunu önler” dedi.

28 Kasım 2017 Salı 17:45
"Kestane bağışıklığı güçlendiriyor"
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Kestanenin diğer yemişlerden daha az kaloriye sahip olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Kestanenin 100 gramında 170 kalori bulunuyor. Yani 3 orta boy kestane 1 dilim ekmek ile eşdeğerdir” diye konuştu. 

Kestanenin ara öğünlerde tercih edilebileceğini vurgulayan Uzman, “Kestane B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin bir kaynaktır. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılayabilir” dedi.

KOLESTEROLÜ DENGELEYİP KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIYOR 

Kestanenin içerdiği toplam yağ miktarının diğer kuru yemişlerden az olduğunu söyleyen Diyet Uzmanı, kestanenin sağlık üzerindeki etkilerini anlattı ancak tüketilen miktarın önemine de vurgu yaptı: 

“Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden hastalıklar için koruyucudur. LDL kolesterolü düşürür, kalbi koruyan HDL kolesterolü artırır. Kestane, kolesterolü dengelemede ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. 

100 GRAM KESTANE GÜNLÜK VİTAMİN İHTİYACININ YÜZDE 72’SİNİ KARŞILIYOR 

Kestane C vitamini açısından oldukça zengin. 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 72’sini karşılayabilir. Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde serbest radikallerden vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca gribe karşı da koruyucudur.

DİYABET VE BÖBREK HASTALARI KESTANE TÜKETİMİNE DİKKAT ETMELİ

Kestane sağlık deposu olmasının yanı sıra yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle kontrollü tüketilmesi gerekir. Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları hekimine danışmadan kestane tüketmemeli. Diyabet hastaları ve zayıflama diyeti yapanlar kestane tüketirken porsiyon konusunda çok dikkatli olmalı. 

KESTANE STRESİN ZARARLI ETKİLERİNİ ÖNLÜYOR 

Kestanenin içeriğinde bulunan potasyum kas yorgunluğunu gidererek vücuda zindelik verir. Stresin zararlı etkilerini azaltır. Kestanede gluten bulunmadığından çölyak hastalarında, gluten intoleransı olanlarda ve alerjisi olanlarda tüketilmesi bir sağlık problemi teşkil etmez.”

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