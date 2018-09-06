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Kıbrıs Developments’ten, “TÜRK LİRASI ÖDE, DÖVİZ KAZAN” kampanyası

Kıbrıs Developments’ten, “TÜRK LİRASI ÖDE, DÖVİZ KAZAN” kampanyası %0,99 Faiz Oranı, 60 Ay Vade

06 Eylül 2018 Perşembe 16:36
Kıbrıs Developments’ten, “TÜRK LİRASI ÖDE, DÖVİZ KAZAN” kampanyası

Kuzey Kıbrıs’ta inşaat sektöründe 33 yıllık tecrübeye sahip ve birçok ödüllü proje hayata geçirmiş olan Kıbrıs Developments, döviz kurlarındaki değişkenliği müşterileri için avantaja çeviren büyük bir kampanya başlattı.

Döviz kurları ile birlikte faiz oranlarındaki değişkenliğin yarattığı olumsuzluğu avantaja çeviren Kıbrıs Developments, piyasada yüzde 1,95 ile yüzde 2,30 aralığında seyreden faiz oranlarına karşı müşterilerine Türk Lirası cinsinden yüzde 0,99 faiz oranıyla sabit taksitlendirme ile yüzde 75 kredi kullanma imkanı sunuyor.

Alsancak-Girne’de konumlanan Kıbrıs Town Houses projesindeki sınırlı sayıda konut için ve Eylül 2018 ayı içerisinde geçerli olacak eşsiz kampanyadan faydalananlar hem düşük faiz oranının getirdiği daha düşük taksitlerle ev sahibi olacaklar, hem de İngiliz Sterlini cinsinden kıymetlenen mülk üzerinden kar edecekler.

Anahtar ve tapu teslimi ise hemen yapılacak

60 ay vadeli ödeme seçeneklerinin sunulduğu ve Kıbrıs’ta bir ilk olan kampanyadan yararlananlara konutların anahtar ve tapu teslimi ise hemen yapılabilecek.

Kıbrıs Developments’ten yapılan açıklamada; Kuzey Kıbrıs’ta konut fiyatlarının ve kira gelirinin İngiliz Sterlini olmasından dolayı kampanyadan faydalananların kur artışına bağlı olarak ilk günden kazanmaya başlayacakları vurgulanırken, hemen kiraya vermeye veya yaşamaya hazır konutlar olduğu için ilk günden kira getirisi elde edilmeye başlanabileceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada kampanyadan faydalananların sahip oldukları eşsiz fırsat örneklerle anlatıldı.

Örneğin; 1+1 konuta %1,95 faiz oranından aylık kredi taksidi 14.210 TL iken, kampanya kullanıcıları %0,99 faiz oranından aylık 11.182 TL taksit ödeyecek, böylelikle ayda 3.030 TL avantaj sağlayacaklar.

1+1 konut konuta %1,95 faiz oranı ile 60 ayda toplam 853.000 TL ödeme yaparken, kampanyadan faydalanan alıcılar 671.000TL ödeme yaparak 182.000 TL karda olacaklar.

Örneğin; 2+1 konuta %1,95 faiz oranından aylık kredi taksidi 21.315 TL iken, kampanya kullanıcıları %0,99 faiz oranından aylık 16.775 TL taksit ödeyecek, böylece ayda 4.540 TL avantaj sağlayacaklar.

2+1 konuta %1,95 faiz oranı ile 60 ayda toplam 1.279.000 TL ödeme yaparken, kampanyadan faydalanan alıcılar 1.007.000 TL ödeme yaparak 272.000 TL karda olacaklar.

Verilen örneklerin 0,99 ile 1,95 faiz oranlarına göre hesaplanmış olduğu, şu anda piyasada %2.20 ve üzerinde olan faiz oranlarına göre hesaplama yapılması halinde, elde edilecek kazancın çok daha yüksek olacağı da belirtildi.

Kampanya 2018 Eylül  ayı içerisinde konut satın alan müşterileri kapsayacaktır.

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Son Güncelleme: 06.09.2018 17:33
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Developments
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