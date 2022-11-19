Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
banner107

Kış aylarında evde cilt bakımı nasıl yapılır?

Hava sıcaklıklarının giderek azalması, ciltlerimizde kızarıklık, pullanma, kaşıntı ve dolayısıyla kuruluğa neden olur. Yapılan araştırmalar kış aylarında, cilt kuruluğunun 10 kat artığını göstermektedir. Özellikle yazın güneş, sıcak havalar ve denizden yıpranan aynı zamanda mevsim geçişinden dolayı kuruyan ciltlerimiz için kış aylarında yapacağımız bakımlar çok önemlidir.

19 Kasım 2022 Cumartesi 14:36
38 Okunma
Kış aylarında evde cilt bakımı nasıl yapılır?



Soğuk havalarda su tüketimi de azalmaktadır. Ama cildin nemini koruması için yeteri miktarda günlük su tüketimi de gerekmektedir. Çünkü bu aylarda cilt en çok neme ihtiyaç duyacaktır. Nemsiz kalan cilt cansız, soluk ve yorgun görünür. Gergin ve hassaslaşır. İnce çizgiler ve kırışıklıklar çok daha belirgin hale gelir.

iStock-1181702511

Profesyonel bakımlar için, Ciltte tahribat yaratarak onarım sağlayan medikal bakımları tamda bu aylarda önermekteyiz. Hem yazın hasarlanan cildin onarımı hem de cildin kalitesini artırmaya yönelik yapılan Lazerle cilt soyma işlemleri, derin kimyasal ve asit peelingleri gibi işlemler bu mevsimde tercih edilmelidir.

KIŞ İÇİN CİLT BAKIMI ÖNERLERİLERİ

Kış aylarında evde dikkat edebileceğiniz cilt bakım tüyolarımız ise şu şekildedir.

Kuru ve normal ciltler skualen, gliserin, E vitamini, hyaluronik asit içeren nemlendiricileri düzenli kullanmalıdır. Yine aşırı kuru ciltler hyaluronik asit ve vitamin enjeksiyonları ile cildin nem kapasitesini artırabilirler.

iStock-1289220585

Yağlı ve aknelenmeye meyilli ciltler ise su bazlı aynı zamanda yağsız (oil-free) nemlendiricileri rutinlerine eklemelidirler. Komedojenik olan bileşenler içeren ürünlerden uzak durmalılardır.

Hassas ciltler seramid, hyaluronik asit, aloevera gibi yatıştırıcı bileşenler tercih etmeli, kesinlikle sülfat, alkol, asit içeren ürünlerden uzak durmalılardır. Özellikle bu aylarda sıcak su ile yıkanmaktan ve banyoda uzun süre kalmaktan da kaçınmaları gerekir.

CİLT TEMİZLİĞİNE EKSTRA DİKKAT

Bu aylarda özellikle cilt temizleme ürünleri de çok önemlidir. Sabun, paraben ve renklendirici katkı maddesi içermeyen nazik bir temizleme jeli kullanmalıdır. Akneli ciltler bu adımda çok dikkatli olmalı, Cildin sebum ve yağ üretimini artıracak şekilde cilt yüzeylerini çok fazla kurutmamalı ve akne problemini daha da zor hale getirmemelidirler.

iStock-1007731640

Son olarak sanılanın aksine karlı ve soğuk havalarda güneş koruyucunuzu kullanmayı ihmal etmeyin! Yükseklere çıkıldıkça hava soğumasına rağmen, güneş ışınlarının etkisi artmaktadır. Güneş koruyucu kullanımı, sadece bizi güneşin zararlı etkilerinden korumayacak aynı zamanda nemlendirmeye de destek olacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Herkes bunu merak ediyordu!
Herkes bunu merak ediyordu!
İlacı evinizde: Kaynatıp sürün
İlacı evinizde: Kaynatıp sürün
Günlük burç yorumları
Günlük burç yorumları










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim