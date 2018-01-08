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Kitap okuyan karşı cins daha etkileyici!

Independent gazetesinden Sarah Young'un yaptığı habere göre profilinize kitap okumak hobisini eklediğinizde karşı cins için daha etkileyici ve cazip hale geliyorsunuz. Dini kitap okuyan insanlar her iki cinse de ürkütücü geliyor...

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:18
Kitap okuyan karşı cins daha etkileyici!
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Hiç, bir erkeğe kitaplığındaki kitapları gördükten hemen sonra deliler gibi aşık olduğunuz oldu mu?

Eğer öyleyse, o zaman yalnız değilsiniz çünkü okuduğunuz kitaplar ve kitap türleri, aşk hayatınızı ciddi derecede etkiliyor olabilir. 

Bir tanışma sitesinin araştırmasına göre profilinize kitap okumak hobisini eklediğinizde karşı cins için daha etkileyici ve cazip hale geliyorsunuz.

 Aslında, kitap okumayı hobi olarak profiline ekleyen erkeklerin karşı cinsten %19 oranında daha fazla mesaj aldığı, kadınların ise %22 oranında karşı cinsi daha çok etkilediği, site tarafından ortaya kondu. 

Ayrıca, kitap kurtları diğer insanlara kıyasla entelektüel olarak daha meraklı, açık ve düzgün ilişkiler kurmaya daha meyilli oluyorlarmış. Yalnız, okuma listenizde bulunan kitaplar da, internette randevulaşma başarınız açısından önem teşkil ediliyor elbette. Yani, mesela hangi kitapları okuduğunuza gelirse, kitaplar arası bir hiyerarşi gözetmek, size bakan o alıcı gözler için elbette ki mümkün. 

Erkekler söz konusu olduğunda Ejderha Dövmeli Kız (%36), Da Vinci Şifresi(%21)  gibi kitaplar revaçta. Bu kitaplar listede bulunuyorsa, kadınların mesaj atma olasılığı artıyormuş. 

Kadınlarda kitap okur çekiciliği ise Açlık Oyunları (%44), Ejderha Dövmeli Kız (%31) ve Taht Oyunları (%30) ile görülüyor. 

Söylemeye gerek yok tabi ama öyle her kitap da aşk hayatınızda fişek etkisi yapacak diye bir şey yok. Dini kitaplar her iki cinsiyet için de hafiften ürkütücü bulunurken, kadınların Grinin Elli Tonu’nu listeye eklemesi onlara %16 oranında, erkeklere ise Harry Potter serisi %55 oranında mesaj kaybettiriyor.  

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Son Güncelleme: 08.01.2018 15:25
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