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Kız veya erkek çocuk sahibi olmanın farkı: Biri daha hızlı yaşlandırıyor

Erkek çocuk sahibi olmak gerçekten daha zor! Bilim insanları, oğlu olan ebeveynlerin beyinlerinin daha hızlı yaşlandığını keşfetti. Araştırmacılar ABD'de 50 yaş ve üstü 13.000'den fazla ebeveyn üzerinde çalıştı. En az bir oğlu olanlar daha hızlı bilişsel gerileme yaşadı. Ekip, kızların daha sonraki yaşamlarında ebeveynlerine daha iyi bakabileceklerini önerdi.

26 Ekim 2022 Çarşamba 10:09
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Kız veya erkek çocuk sahibi olmanın farkı: Biri daha hızlı yaşlandırıyor



Birçok ebeveyn için biraz sürpriz olacak ama bir erkek çocuk sahibi olmak gerçekten daha zor bir iş olabilir.

Bilim insanları, erkek çocuk sahibi olmanın beyninizi daha hızlı yaşlandırdığını söylüyor. ABD'de 13.000'den fazla 50 yaş üstü üzerinde yapılan bir araştırma, en az bir oğlu olan ebeveynlerin, olmayanlara kıyasla daha hızlı bilişsel gerileme yaşadığını buldu.

BİRDEN FAZLA ERKEK ÇOCUĞU OLANLAR...

Ve birden fazla oğlu olanların bilişsel yeteneklerini, sadece kızı olanlara göre daha hızlı kaybettiler.

Kız çocuklarının ileri yaşlarında ebeveynlerine bakma ve duygusal destek sunma, yaşlandıkça daha sağlıklı kalmalarına yardımcı olma olasılığının daha yüksek olabileceğini öne sürdüler.

Bu arada, erkek çocukları olanların sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme olasılıkları daha düşük olabilir.

Örneğin, araştırmalar, kızların ebeveynlerinin alkol, uyuşturucu ve sigara içme olasılıklarının daha düşük olduğunu, oğullarının annelerinin ise daha fazla kilolu olduğunu gösteriyor.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Prag'daki Charles Üniversitesi ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nden oluşan ekip, 30.000'den fazla 50 yaş üstü ve eşlerini izleyen devam eden çalışmadan veri topladı. Yaklaşık 14 yıl boyunca takip edilen 13.222 ebeveyn mevcut çalışma için uygun bulundu.

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