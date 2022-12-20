KKTC Milli İradeye Saygı Platformu’ndan örnek davranış

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne altı adet tekerlekli sandalye hediye etti.

Hastane yönetimi ise KKTC Milli İradeye Saygı Platformu üyelerine, hastane yönetimi adına teşekkür belgesi sundu.

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar burada yaptığı konuşmada, "Biz Milli İradeye Saygı Platformu ve Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak toplumumuzda nerede sıkıntı varsa yardımcı olmak adına çalışmalarda canla başla bulunuyoruz. Şu an burada 6 tane tekerlekli sandalye ile başlattığımız bağış kampanyamızı büyütmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizlere vermiş olduğunuz bu belge için çok teşekkür ediyoruz. Halkımıza buradan seslenmek istiyorum: Hastanemize yaptığımız, yapacağımız her yardım aslında kendimize, kendi toplumumuza ve yararımıza olacaktır. Milli İradeye Saygı Platformu olarak çalışmalarımız artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.