Köpekler doğdukları andan itibaren insanları anlayabiliyor

ABD'de yer alan Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, köpek yavrularının annelerinden ayrılmadan önce bile, insanların jest ve mimiklerini takip ederek onları anlayabildiğini buldu.

Çalışmanın başyazarı Dr. Emily Bray, "Bu tür sosyal becerilerin yetişkinlikte mevcut olduğuna dair kanıtlar vardı, ancak burada köpek yavrularının biyolojik olarak insanlarla etkileşime girmeye hazır olduğuna dair kanıtlar bulduk" dedi.

2 AYLIK 375 KÖPEK YAVRUSU İNCELENDİ

Dr. Bray ve ekibi, Current Biology adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında daha önce insanlarla çok az bire bir etkileşime sahip olan sekiz haftalık 375 yavru köpeğin sosyal iletişim becerilerini ölçtü ve tasarlanmış bir dizi görevi nasıl yerine getirdiğini inceledi.

Araştırmaya, 98 labradori 23 golden retriever ve 254 labrador-golden melezi katıldı. Hepsinin son derece benzer bir yetiştirme geçmişi ve birden çok nesile dayandığı bilinen bir soyağacı vardı.

Testlerden birinde, köpek yavruları, bir araştırmacının işaretiyle kapatılmış iki bardaktan birinin altına gizlenen cismi buldu. Ayrıca, köpeklerin burnuyla cisimleri takip etmesini engellenmek için ortamdaki koku maskelendi.

DOĞUŞTAN YETENEKLİLER

Başka bir görevde ise bilim insanları yüksek perdeli bir sesle yavru köpeklerle konuştu. Ardından yavru köpeğin insanlarla ne kadar süre göz teması kurduğu ölçüldü. Tüm köpekler en az bir görevde başarılı oldu, bu da onların jestlere ve göz temasına dayanan sosyal iletişim söz konusu olduğunda doğuştan yetenekli olduklarını gösterdi.

Diğer taraftan, yavru köpekler yönlendirilmedikleri zaman yiyecekler bir kaba kilitlendiğinde cevap için insanlara bakmadı. Araştırmacılar, bu durumun yavruların insan tarafından başlatılan iletişime nasıl cevap vereceğini bilerek doğduğunu, ancak iletişimi kendi başlarına başlatma yeteneğinin daha sonra öğrendiklerini gösterdiğini öne sürdü.

İNSAN BEYNİ LE KÖPEK BEYNİ BENZER SÜREÇLERE SAHİP

önceki çalışmalar, köpeklerin beyinlerinin dil öğrenme sürecini insanlara benzer şekilde işlediğini, sağ tarafının duyguyla ve sol tarafının anlam işlemeyle ilgilendiğini keşfetmişti. Sadece beynin her iki tarafı da övgü duyduklarında hemfikir olduğunda, köpeğin gerçekten mutlu olduğu görülmüştü.

Dr. Bray, “Bulgularımız, köpeklerin biyolojik olarak insanlarla iletişime hazır olduğunu gösteriyor. Köpekler, genç yaşlardan itibaren, güçlü bir genetik bileşene sahip, insan benzeri sosyal beceriler sergilerler, yani bu yeteneklerin seçilime uğrama konusunda güçlü bir potansiyele sahip olduğu anlamına gelir. Bu nedenle bulgularımız evcilleştirme tarihinin önemli bir noktasına işaret ediyor çünkü köpeklerin ortaya çıkmasına neden olan kurt popülasyonları arasında kendi türümüzle iletişim kurmaya meyilli hayvanlar seçmiş olabiliriz” dedi.