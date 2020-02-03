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Koronavirüs Çin’den gelen kargolarla bulaşır mı?

Çin de birçok siteden sipariş verilen ülkelerden biri. Bu durum, “Yeni tip koronavirüs kargoyla da taşınabilir mi, Çin'den gelen paketlerden de virüs bulaşır mı?” sorularını akıllara getirdi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 15:35
Koronavirüs Çin’den gelen kargolarla bulaşır mı?

Ticaretin küreselleştiği günümüzde çok sayıda insan internet üzerinden sipariş vererek ürününü kargo yoluyla teslim alıyor. Çin de birçok siteden sipariş verilen ülkelerden biri. Bu durum, “Yeni tip koronavirüs kargoyla da taşınabilir mi, Çin'den gelen paketlerden de virüs bulaşır mı?” sorularını akıllara getirdi.

Ntv.com.tr’ye konuşan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy bu soruya; “Koronaviruslar, diğer virüsler gibi, aktivitelerini ancak insan ya da hayvanların canlı hücreleri içinde sürdürebilirler. Virüsler kuru ortamlarda çok kısa bir sürede aktivitelerini yitirirler. Bu nedenle virüslerin nemli olmayan cansız nesnelerin yüzeyinde varlıklarını sürdürmeleri mümkün değildir” yanıtını verdi.

Yeni koronavirüsle kirlenmiş eşya ve yüzeylere nasıl bir işlem uygulanmalı?  

Yeni koronavirüs enfeksiyonu olduğundan kuşkulanılan bir kişinin solunum yolu salgıları veya vücut çıkartılarının bulaşabileceği tüm yüzeylerin, standard çamaşır suyuyla (1:100 sulandırılmış) silinmesi gerektiğini söyleyen Doktor Haluk Çin’den gelen kargolarla bulaşır mı?, “Belirgin bir kirlenme olduğunda ise 1:10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalıdır” dedi.  

Ya kargoyu hazırlayan kişide yeni koronavirüs varsa?

“Kargoyu hazırlayan kişinin enfekte olması paketin de mikrop taşıdığı anlamına gelir mi?” şeklindeki soruya Prof. Eraksoy’un yanıtı ise şöyle:

“Bazı bakteriler kuruluğa uzun süre dayanabilir ve canlılıklarını sürdürebilir. Virüsler ise hücre dışı kuru ortamlarda aktivitelerini çok çabuk yitirir. Bir virüs, infekte bir insanın çıkartılarıyla cansız bir eşyaya bulaştığı takdirde, aradan geçecek birkaç saat bile aktivitesini yitirmesi için yeterlidir. Böylece o virüs artık başka bir insana geçemez.”

Yeni koronavirüs solunum salgılarıyla bulaşıyor

Yeni koronavirüsün, diğer koronavirüsler gibi solunum salgılarıyla bulaştığı düşünülüyor. Hasta kişilerden öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan virüs içeren damlacıklar, sağlam kişilerin mukozalarına temas ederek bu kişilerin hastalanmasına neden oluyor.

Prof. Dr. Haluk Eraksoy, hastalığın bu şekilde insandan insana bulaşması için 2 metreden yakın temasın gerektiğini söyledi, “Bugüne kadarki bulgular yeni koronavirüsün insandan insana bulaşabildiğini göstermektedir. Ancak halen bulaştırıcılığın ne ölçüde olduğu bilinmemektedir. Salgının nasıl seyredeceğini belirleyen en önemli faktör virüsün insandan insana ne kadar kolay bulaşabildiği ve gerekli önlemlerin ne kadar başarıyla alınacağıdır. Bugünkü bilgiler ışığında yeni koronavirüsün et, süt, yumurta vb. ürünlerin yenmesiyle bulaşmadığı söylenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

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