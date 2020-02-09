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Kraliyetten ayrılan çift saatler içinde servet kazandı!

Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararının ardından gündemden düşmeyen Meghan Markle ile Prens Harry, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panel için saatler içinde 1 milyon dolar (Yaklaşık 6 milyon TL) kazandı.

09 Şubat 2020 Pazar 11:29
Kraliyetten ayrılan çift saatler içinde servet kazandı!
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The Times'ın haberine göre; Meghan Markle ile Prens Harry, katıldıkları bir panel için 1 milyon dolar (Yaklaşık 6 milyon TL) aldı.

Haberde henüz ikiliden bu yönde bir doğrulama gelmediğini belirtirken Harry’nin, annesi Diana’nın ölümünden sonra yaşadıkları, kraliyet ailesinden ayrılma sürecini ve Meghan Markle’ın ise eşine olan aşkını anlattığı belirtildi.

Bazı İngilizler sosyal medyada Harry ve Meghan’ın haksız kazanç sağladığını ve İngilizlerin vergilerinden toplanan paranın boşuna harcandığını öne sürdü.

Öte yandan gelecek ay Westminster Abbey’de düzenlenecek resmi törende Kraliçe Elizabeth’in torununu da çağırdığı belirtildi. Kraliyet ailesinden tamamen kopmadan önce Harry, Meghan ve çiftin çocuğu Archie’nin de Londra’da aileye son bir kez daha katılacağı açıklandı.İngiltere ve Kanada arasında mekik dokuyacak olan çiftin, resmi görevlerinden ayrılma kararının arkasında “Daha çok para kazanmak” ve “Özgürlük hissi” olduğu daha önce de açıklanmıştı.

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