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Küçük İskender hayatını kaybetti

Gerçek adı Derman İskender Över olan, çağdaş şiirin önde gelen isimlerinden Küçük İskender (55) vefat etti. Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren Küçük İskender kimdir?

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
Küçük İskender hayatını kaybetti

Geçen yıl kanser teşhisi konulan, Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Gerçek adı Derman İskender Över olan 55 yaşındaki şairin ölümü, sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu.  Küçük İskender en son İkinci Waliz adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu. 

Alının ilk bilgilere göre; Küçük İskender için 4 Temmuz Perşembe günü Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınıcak.

AĞIR ROMAN İLE OYUNCULUK DENEYİMİ

Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi Ağır Roman ile oyunculuk deneyimini de yaşayan Küçük İskender 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştı.

KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

1964 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

AVRUPALI ŞAİRLER YARIŞMASINDA DERECEYE GİRDİ

Kimi çıkan antololojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu. İtalya'da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda (La Giovane Poseia D'europa Nel 1999) ilk ona girdi ve şiirleri bu şairlerle kitaplaştırıldı.

2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde Bir Çift Siyah Deri Eldiven adlı şiir kitabıyla birincilik aldı. 2001 yılında Almanya'da, 2002 yılında Hollanda'da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005'te Avusturya'da, 2007'de Makedonya'da, 2008'de İsveç'te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi.

2003 yılında Berlin'de düzenlenen İlk Türk Eşcinseller Kongresi'nde bu konudaki bildirisini okudu. 2004'te NewYork'ta ve Kuzey Coralania'da üniversitelerde konuşma yaptı ve tek kişilik okuma gecelerine konuk oldu. 2006'da İskender'i Ben Öldürmedim adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'nü kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
İSKENDERKüçükHaberKıbrısHayat
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